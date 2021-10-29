Perseverance Mars’tan yeni fotoğraflar gönderdi

Mars Perseverance Rover, Kızıl Gezegenin çarpıcı fotoğraflarıyla bir kez daha bizi büyüledi. İki haftalık bir “güneş kavuşumu”nu içeren üç haftalık bir ara sırasında, gezici ile iletişim durma noktasına geldi.

Newsweek tarafından yayınlanan bir rapora göre, Mars arazisini kateden Perseverance videosu, 19 Ekim’de aktif göreve dönüşünü işaret etti ve ardından 25 Ekim’de gezegenin yüzeyinin çarpıcı bir görüntüsü ile göreve geri döndü.

Bu süre zarfında, Dünya’dan Mars’a komuta iletişimi kesintiye uğrayabilir, bu nedenle NASA’nın operasyonları geçici olarak askıya alması daha kolaydı.

Ama şimdi Kızıl Gezegeni dolaşarak işe geri döndü, kuru, kayalık arazinin ürkütücü güzel görüntülerini geri gönderdi.

En son görüntüler Jezero Krateri’nin tabanından ve 22 Ekim’de Perseverance’ın navigasyon kameralarından biri kullanılarak çekildi.

Krater 45 kilometre genişliğinde ve milyarlarca yıl önce bir göl ve nehir deltasına ev sahipliği yapmış olabilir.

Perseverance, gelecekteki Dünya’ya dönüş için örnekler topluyor ve Mars yaşamının her zaman zor olan işaretlerini arıyor.

Yanında bulunan helikopteri Ingenuity de Kızıl Gezegenin hava keşiflerini yürüterek tekrar harekete geçti.

Perseverance’nin karada keşfetmesi için bölge arayan bir tür arazi “izcisi” görevi görür.

Perseverance tarafından çekilen son “ham” Mars görüntülerinden oluşan bir koleksiyon için burayı tıklayın.