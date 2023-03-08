Philips EVNIA Serisi Monitörler Satışa Çıktı!

Philips, Çin pazarında yeni bir OLED monitör serisini tanıttı. EVNIA serisi 34M2C8600 monitörler, 1800R kavise sahip 34 inç QD OLED panele sahip. Panel, 3440 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü, 175 Hz yenileme hızı, 0,1 ms gri tonlamalı yanıt süresi ve 1.000 nitlik tepe parlaklık sunuyor.

Philips EVNIA serisi 34 inç monitörler doğal 10 bit renk derinliğine, 1 milyon:1 kontrast oranına ve %99,3 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamına sahip. Monitör, bağlantılar için DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve tam özellikli USB-C bağlantı noktalarını da bulunduruyır.

USB-C arabirimi, cihazlar için 90 W ters güç şarjı sağlayabiliyor. Monitörden sağlanan muazzam 90 W ters güç, çalışırken bir dizi cihazı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Bağlantı seçenekleri ayrıca çeşitli giriş cihazlarını bağlayabileceğinizi ve net ve pürüzsüz video çıkışının keyfini çıkarabileceğinizi gösteriyor.

Yeni Philips OLED monitör, her ikisi de 5W çıkışlı iki hoparlörlü bir sistem sunuyor. Gelişmiş bir deneyim için çevre tipi ortam aydınlatması da vaat ediyor. Monitörün kavisli ekranı estetik bir çekicilik sağlıyor.

Philips EVNIA serisi OLED monitörler şu anda 1.150 dolardan başlayan fiyatlarla satışta. Yeni Philips monitörlerin küresel kullanılabilirliği ve fiyatları hakkında henüz bir bilgiyok. Ancak, ürünün daha sonra seçili pazarlarda piyasaya sürülmesini bekliyoruz.