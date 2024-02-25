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Teknoloji Haberleri

Phillips Hue Kullanıcıların Birden Fazla Bridge Eklemesine İzin Veriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
25 Şubat 2024
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Phillips Hue Kullanıcıların Birden Fazla Bridge Eklemesine İzin Veriyor

Philips Hue, özellikle akıllı ev kullanıcılarını etkileyen, uzun süredir devam eden ve sinir bozucu bir sınırlamaya nihayet çözüm buluyor. Philips Hue, web sitesinde yer alan bir destek belgesinde, kullanıcıların yakında tek bir hesaba birden fazla Bridge ekleyebileceğini söylüyor.

Phillips Hue Kullanıcıların Birden Fazla Bridge Eklemesine İzin Veriyor

Phillips Hue Bridge 50’ye yakın cihazı destekliyor

Her Philips Hue Bridge 50’ye kadar cihazı destekler. 50 cihaz çok gibi görünse de, Hue ekosistemi genişledikçe giderek daha fazla sayıda kullanıcının karşılaştığı bir sınırdır. Daha da kötüsü, Philips Hue, insanların hesaplarına yalnızca bir Köprü bağlamasına da izin verdi.

Bu 50 cihaz sınırına ulaştıysanız ve kurulumunuza ikinci bir Bridge eklediyseniz bu Bridge’i yeni bir hesaba bağlamanız gerekir. Bu iki Köprü birbirinden etkili bir şekilde ayrılacak ve akıllı ev kurulumunuzu karmaşıklaştıracaktır.

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