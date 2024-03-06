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Google Pixel Watch akıllı saati bazı konularda yetersiz kalmaya başladığından Google, saate güncelleme getirerek bir takım özellikler ekleyeceğini duyurmuştu. Serinin sevilen modeli olan Pixel Watch 2 özelliklerinden bazılarının saatin önceki nesline eklenmesi gündeme geldi. Netice itibarı ile kullanıcılarına sevindirici bir haber var ki bu da Google Pixel Watch akıllı saatlere Pixel Watch 2 özellikleri geliyor. Bu kapsamda artık otomatik egzersiz algılama, kalp bölgesi uyarıları gibi özellikler ilk nesilde de olacak. Detaylar içeriğimizde…

Pixel Watch Akıllı Saatlere Pixel Watch 2 Özellikleri Geliyor

Android sektörünün lideri olan Google, akıllı saatlerine olan desteğini devam ettiriyor. Bu kapsamda Pixel Watch 2’de bulunan ve kullanıcılar tarafından sevilen özellikleri serinin eski nesil saati Pixel Watch’a getiriyor. Güncelleme kapsamında tempo antrenmanı, kalp bölgesi uyarıları, egzersiz algılama gibi özellikler artık Pixel Watch’da da olacak.

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Google daha evvel Pixel Watch 2’nin birtakım özelliklerinin serinin orijinal saatinde de olması gerektiği yönünde söylemlerde bulunmuştu. Ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Şimdi ise yeni bir haberle bu önemli güncellemeyi ve saate eklenecek özellikleri duyurdu.

Google Pixel Watch’a gelecek olan önemli özelliklerden ikisi hız ve kalp bölgesi eğitimi olacak. Hız eğitimi özelliği sayesinde kullanıcı belirli bir seviyeye ulaştığında ya da belirlenen seviyeyi aştığında akıllı saat uyarı verecek. Kalp bölgesi eğitimi özelliği ise kondisyon ya da vücut dinlenme anında iken kalp atışları gibi verileri bildiriyor. Bu özellik kapsamında da eğer sınırları aşmış ya da ters giden durum varsa saat uyarı vermekte. Hız ve kalp bölgesi eğitimi özelliği dahilinde bildirimler hem dokunsal hem de sesli olarak gerçekleştirilmekte.

Fitbit Relax Uygulaması Artık google Pixel Watch’da!

Güncelleme ile Google Pixel Watch’a gelecek diğer özellikler ise Fitbit Relax Uygulaması ile Toplu Taşıma Seçenekleri uygulaması şeklinde açıklandı. Güncelleme ile gelecek olan Fitbit Relax Uygulaması sayesinde kullanıcı zihni sakinletmek, stresi azaltmak gibi gereksinimler için nefes egzersizleri gibi programlara kolaylıkla erişim sağlayabilecek.

Pixel Watch’a gelecek olan diğer özellik Toplu Taşıma Seçenekleri uygulaması da yol tarifi gereken zamanlarda kullanıcıya oldukça yardımcı olacak. Söz konusu uygulama kapsamında kalkış saatleri, pusula özelliğine sahip olan harita gibi seyahatlerde işe yarayabilecek işlevler yer alıyor. Google’dan gelen açıklamaya göre bahse konu yazılım güncellemesi Mart ayında gerçekleştirilecek. Yani saatin ayarlar bölümünden yeni sürümün gelip gelmediğini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Google Pixel Watch Özellikleri

Merak edenler için Google Pixel Watch akıllı saat teknik özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: