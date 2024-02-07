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Teknoloji Haberleri

PlayStation 5 İçin Yeni Beta Güncellemesi Geldi

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
7 Şubat 2024
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PlayStation 5 İçin Yeni Beta Güncellemesi Geldi

PlayStation 5’in en son beta güncellemesi, oyununuzda neler olup bittiğini duymanızı kolaylaştıracak. Sony Interactive Entertainment (SIE), oyun içi sesleri ve sesli sohbetleri daha net duyabilmeniz için DualSense ve DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarının daha yüksek ses üretmesini sağlayacak yazılım güncellemesini duyurdu.

PlayStation 5 İçin Yeni Beta Güncellemesi Geldi

PlayStation 5 DualSense için yazılım güncellemesi yayınlandı

Güncelleme, denetleyicilere daha yüksek sesler üretme yeteneği vermenin yanı sıra, gürültü engelleme özelliğine de destek veriyor. Sony’nin duyurusu, yeni yapay zeka makine öğrenimi modeli sayesinde denetleyicilerin artık daha iyi mikrofon girişine sahip olduğunu söylüyor. Bu, PS5’in sistemine oyun sesi gibi arka plan seslerini bastırma yeteneği verecek, sesinizin net bir şekilde iletilmesine olanak tanıyacak ve bir bütün olarak sesli sohbetlerin kalitesini artırıyor.

Güncelleme, PS5’e ses ile ilgili olmayan iyileştirmeler de getiriyor; buna Sistem Ayarlarında “Bip ve Işık” altında konsolun güç göstergesini ayarlama seçeneği de dahil. Ayrıca, bir izleyici olarak sunucunun oynanışıyla etkileşimde bulunmak için kullanabileceğiniz Ekran Paylaşımı araçlarına erişmenizi sağlayacaktır. Ekranda bir çizgi çizmek ve oyundaki nesneleri vurgulamak için hareket ettirebileceğiniz veya kullanabileceğiniz bir işaretçi vardır.

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