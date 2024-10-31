PlayStation yeni konsolu yakın zamanda piyasaya sürülecek. Ülkemizde de PS’ın bu yeni konsolunu bekleyen pek çok oyun sever bulunuyor. Cihazın globaldeki fiyatı daha önce açıklanmıştı ancak ülkemizde PS5 Pro’nun kaç TL’ye satışa çıkacağı belli olmamıştı. Yeni gelen bilgilere göre sonunda PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar…

PlayStation 5 Pro Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı!

Sony yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro’yu pazara çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri daha önce deklare edilmişti ve ön siparişe açılmıştı. Hatta ön sipariş sürecine konsola o kadar yoğun bir talep geldi ki, sistem kilitlenmesi yaşanmıştı. Sony’nin daha önce açıkladığı üzere PS5 Pro’nun fiyatı; Amerika’da yaklaşık 700 dolar, Avrupa’da yaklaşık 800 dolar, İngiltere’de 700 Pound ve Çin’de de yaklaşık 120.000 Yuan idi.

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PlayStation 5 Pro’nun ön siparişe açıldığı ülkeler arasında maalesef Türkiye yoktu. Satışa çıkmasına az bir süre kalan cihazın Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Bu kapsamda PS5 Pro ülkemizde yaklaşık 50.000 TL seviyesinden satışa sunulacak. Bilindiği üzere ülkemizde PlayStation distribütörü Bilkom ve dolayısıyla da Bilkom aracılığı ile PS5 Pro satışı gerçekleşecek.

30 Ekim tarihinde medyaya bahse konu konsolun 50 bin TL’lik fiyattan satışa çıkacağı sızdırılmıştı. Bu haber için herhangi bir açıklama gelmemişti ancak bugün yani 31 Ekim’de cihazın fiyatı Vatan Bilgisayar’ın resmi web sitesinde ortaya çıktı. Görselde de görüldüğü üzere PlayStation 5 oyun konsolunun halef modeli yaklaşık 50 bin TL’den kullanıcıya sunulacak.

PS5 Pro Ne Zaman Satışa Çıkacak?

PS5 Pro’nun ülkemizdeki satış fiyatı 800 Euro ve artı vergiler olarak hesaplanmış durumda. Günümüz piyasa koşullarında 800 Euro, 30 bin TL’ye yakın bir fiyat yapıyor. Kalan kısmı ise vergiler diyebiliriz. Oyun tutkunları için elbette 50 bin TL gibi bir fiyat oldukça yüksek ancak yine de ülkemizde konsola yoğun bir ilgi olması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro çıkış tarihi de oldukça merak edilmekte ve daha önceki içeriğimizde de bahsettiğimiz üzere 7 Kasım 2024’te tüm dünyada piyasaya sürülecek. Ancak Vatan Bilgisayar’da tarih verilmemiş ve çok yakında ibaresi kullanılmış. Her ne kadar tarih belirtilmese de Türkiye’de de 7 Kasım’da satışa sunulması beklenmekte.