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Playstation Project Q Detayları Belli Olmaya Başladı!

Project Q Mayıs ayındaki State of Play etkinliğinde tanıtıldıktan sonra oldukça fazla ilgi görmeye başlamıştı. Sony bu sayede konsolun TV bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Fakat Project Q’nun kullanılması için PlayStation 5’in açılması ve görüntünün ekrana aktarılması gerekmekte.

Mustafa

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Playstation Project Q

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Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony Playstation 5 konsolu için geliştirdikleri Project Q sonunda görüntülendi. Bugünkü yazımızda sizlere Project Q hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak bu Project Q nedir sizlere kısaca bahsedelim; Project Q Mayıs ayındaki State of Play etkinliğinde tanıtıldıktan sonra oldukça fazla ilgi görmeye başlamıştı. Sony bu sayede konsolun TV bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Fakat Project Q’nun kullanılması için PlayStation 5’in açılması ve görüntünün ekrana aktarılması gerekmekte.

Bunun yanında Project Q kontrolcüsünde Android tabanlı bir işletim sistemi kullanılacağını söylenmekte. Fakat son zamanlarda kablosuz konsol kullanan kullanıcılar özellikle rekabetçi oyunlarda gecikme yaşadıklarını ifade etti. Böyle bir konsola sahipseniz internet hızınızın oldukça iyi olması gerekmekte.

Son olarak Project Q çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte fiyatın 200 Doların üstünde olması beklenmekte.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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