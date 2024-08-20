Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olan Poco, genellikle akıllı telefon piyasasında fiyat performans telefonları ile biliniyor. Şimdi yeni tableti ile kullanıcıların karşısına çıkan marka Poco Pad 5G ile geliyor. Poco 2024 Mayıs ayında Poco Pad tableti piyasaya çıkarmıştı; şimdi ise 5G destekli versiyonunu kullanıcıya sunmaya hazırlanıyor. Henüz resmi tanıtım yapılmamasına rağmen Geekbench’de Poco Pad 5G özellikleri ortaya çıktı ve performansı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Poco Pad 5G Özellikleri Ortaya Çıktı, Performansı Belli Oldu!

Poco Pad tabletin 5G destekli versiyonunun yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Cihazın resmi tanıtımı henüz yapılmadı ancak Geekbench’te görüldü. Üst – orta seviyeye hitap eden Poco Pad 5G 10000 mAh’lık bir pil ile geliyor. Mayıs ayında piyasaya çıkan Poco Pad tabletin 5G destekli modeli olan tabletin bazı özelliklerinde de değişiklik yapılmış durumda.

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Poco Pad 5G tablet Geekbench’te Xiaomi 24074PCD2I model numarası ile ortaya çıktı. Platform verilerine göre cihazın tek çekirdek testi 1035, çok çekirdek testi ise 2978 puan olara kayıtlara geçti. Pek çok tablete kıyasla oldukça iyi bir performans sonucu ortaya koyan Poco Pad 5G orta – üst seviyeye hitap ediyor. Cihazın RAM kısmında ise 8 GB’lık bellek bulunduğu tahmin edilmekte.

Poco’nun yeni tabletinin özelliklerine baktığımızda işlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti bulunmakta. Söz konusu çip seti 8 çekirdekli bir yapıya sahip; 4 tane 2,4 GHz çekirdek ve 4 tane de 1,96 GHz çekirdek. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı HyperOS yer almakta. Kamera tarafına baktığımızda ise hem ön kameranın hem de arka kameranın 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu söylenebilir.

Poco Pad 5G 23 Ağustos’ta Tanıtılacak

12,1 inç büyüklüğünde bir IPS LCD panele sahip olan cihaz, 120 Hz tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunmakta. Ekran kısmında da oldukça iyi özelliklere sahip olan Poco yeni tableti 33 W hızlı şarj desteği ile gelmekte. Poco’nun bu yeni tableti 23 Ağustos 2024’te lanse etmesi bekleniyor. Henüz belli olmayan detaylar da tanıtımda belli olacaktır.

Poco Pad 5G tablet modelinin fiyatı henüz açıklanmadı ancak selef modelinin fiyatına göre bir tahmin yapıldığında Poco Pad 5G fiyatının 400 dolar seviyelerinde olması beklenmekte. Cihazın bilinen özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: