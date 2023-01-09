Poco Pods Yakında Satışa Çıkacak – Tüm Detaylar!

Poco Pods ve Redmi Buds 4 Active, bugün ortaya çıkan görüntüleriyle gündem oldu. Poco Pods, Xiaomi alt markasının ilk TWS kulaklıkları olacak. Sızan görseller, Poco Podsun ve Redmi Buds 4 Active’in tüm tasarımını ortaya koyuyor.

Her iki kulaklık da bir gövde ve silikon kulak uçları ile aynı AirPods benzeri kulak içi tasarıma sahip. İlki siyah bir gövdeye ve sarı kulak uçları taşıyor. Poco Pods oval saklama ve şarj kutusu da Siyah ve Sarı renk kombinasyonu vaat ediyor.

Öte yandan Redmi Buds 4 Active, baştan ayağa tek bir renk şemasında görülüyor. Ayrıca, muhtemelen bir mikrofon ve sesli asistan için bir oyuğa da sahip. Kullanıcılar, çeşitli işlevleri yerine getirmek için dokunmatik kontrollere güvenmek zorunda kalacak.

Tasarımı ortaya çıkaran görseller dışında rapor, Poco Pods ve Redmi Buds 4 Active’in herhangi bir detayını belirtmiyor. Yeni kulaklıklar için sabırsızlanırken diğer detayları size aktarmaya devam edeceğiz.