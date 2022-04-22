Poco Watch, 26 Nisan’da Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, Poco markası adı altında birçok akıllı telefonu satışa çıkarıyor. Firma şimdi de ilk akıllı saatini görücüye sunmaya hazırlanıyor. Bugün şirket, ilk AIoT ürünü olan Poco Watch’ın 26 Nisan’da piyasaya çıkacağına dair resmi bir onay yayınladı.

Poco’nun Filipinler hesabı tarafından yayınlanan görseli, ilk akıllı saatinin kare bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Görünüşe göre şirket, resmi duyurudan önce Poco Watch’ın bazı özelliklerini onaylayacak.

Poco Watch, kavisli kenarlara sahip 1,6 inç AMOLED ekrana sahip. 360 x 320 piksel çözünürlük vaat ediyor. Cihazın sağ kenarında bir gezinme düğmesi göze çarpıyor.

Poco akıllı saat, kalp atış hızı takibi ve kan oksijen takibi (SpO2) gibi fitness özellikleri vaat edecek. 225 mAh pille gelen ve yaklaşık 31 gram ağırlığında olan akıllı saat; 5ATM su geçirmezlik vaat ediyor. Boyutlar söz konusu olduğunda, 39,1 x 34,4 x 9,98 milimetre olacak.

Yeni Poco Watch lansman etkinliği, oyun odaklı bir amiral gemisi akıllı telefon olan Poco F4 GT ile birlikte gerçekleşecek. Akıllı saatin fiyatı ve diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor.