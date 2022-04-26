Poco Watch Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Poco F4 GT akıllı telefonunu küresel olarak piyasaya sürmek için; bugün erken saatlerde bir lansman etkinliği düzenledi. Marka ayrıca bu lansman etkinliğinde Poco Watch‘ı da piyasaya sürdü; gelin bu ürüne daha yakından bakalım.

Poco Watch

Bu Poco’nun piyasadaki ilk akıllı saati. Cihaz, 360 x 320 piksel çözünürlüğe ve kavisli kenarlara sahip 1,6 inç AMOLED ekrana sahip. Cihazın ekranı ayrıca saat, tarih ve bildirimleri kolayca kontrol etmek için her zaman açık görüntüleme desteğiyle geliyor. Cihaz metal bir çerçeveye ve sağ kenarda bir navigasyon düğmesine sahip.

Akıllı saat, kalp atış hızı takibi, kan oksijen takibi (SpO2) ve uyku takibi gibi sağlıkla ilgili birçok özellik sunar. Koşma, bisiklete binme ve yüzme gibi birden fazla açık hava etkinliği için destek vaat ediyor. Ek olarak, saat ayrıca 100’den fazla egzersiz modu sunuyor.

Akıllı saat, aralarından seçim yapabileceğiniz 100’den fazla saat yüzüne sahip ve 14 güne kadar pil ömrü sağlamak için 225 mAh pil ile birlikte geliyor. Bunun dışında akıllı saatte GLONASS, Galileo, BeiDou dahil olmak üzere çoklu sistem GPS’i yer alıyor. POCO saat ayrıca 5ATM su geçirmez özelliğiyle geliyor.

Saat üç renk seçeneğiyle geliyor – Mavi, Siyah ve Fildişi. Marka ayrıca saatle birlikte kullanabileceğiniz beş farklı renk bandı da sunuyor. Bu bantlar Mavi, Siyah, Fildişi, Pembe ve Zeytin renklerinde geliyor. Fiyatı ise 79 euro.