23 Mayıs 2024’te Poco, heyecanla beklenen Poco F6 ve Poco F6 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Amiral gemisi telefonların yanı sıra Poco Pad tablet özellikleri de belli oldu. Orta seviye bir performans sunmayı hedefleyen Poco’nun ilk tableti satışa çıktı. Peki özellikle ince ekranı ile dikkat çeken Poco Pad özellikleri neler, bakalım…

Poco’nun İlk Tableti Satışa Çıktı, İşte Özellikleri

Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösteren Poco, ilk tabletini satışa sundu. Markanın yeni amiral gemileri olan Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtım etkinliğinde marka, Poco Pad tabletini de gözler önüne serdi. Lansmanda tanıtılan 3 cihazda Türkiye piyasasında satışa sunulacak.

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Akıllı telefon piyasasında Poco uzun zamandır yer alıyor ancak Poco Pad markanın ilk tableti olacak. Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden gücünü alan cihaz, bulunduğu segmentte ekranı ile ön plana çıkmayı amaçlamakta. Ayrıca büyük bataryası ile de uzun kullanım süresi sağlayarak dikkat çekmekte.

12,1 inç büyüklüğünde, 2,5K piksel çözünürlüklü LCD ekran ile gelen Poco Pad, ön ve arka kamera kısmında 8 Megapiksellik sensörle geliyor. Cihazda 10000 mAh’lık bataryası oldukça dikkat çekiyor ve 33 W hızlı şarj özelliğini de desteklemekte. 8 GB RAM büyüklüğüne sahip olan Poco tablet, 256 GB’lık da depolama alanı sunuyor.

Poco Pad 10000 mAh’lık Batarya ile Geliyor

Orta segment tablet sınıfında yer alan Poco Pad ekranı 120 Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık, 68 milyon renk ve 12 – bit desteği ve bunların yanı sıra DC dimming titreşim engelleme niteliğine sahip. Cihazın ekran özellikleri seviyesine göre oldukça üst kalite denilebilir.

10000 mAh’lık pili ile tablet 16 saate kadar video izleme imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra cihaz yalnızca 15 dakikalık bir şarj ile 26 saatlik müzik dinleme olanağı sağlamakta. Bu özelliklerinin yanı sıra cihaz HyperOS işletim sistemi ile çalışmakta ve bu sayede telefondan tablete yansıtma yapılabilmekte.

Poco Pad özelliklerini kısaca liste halinde vermek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekran: 12.1 inç, 2.5K piksel LCD ekran

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Bellek: 8 GB RAM

Depolama alanı: 256 GB

Kamera: 8 MP ön ve arka kamera

Batarya: 10000mAh batarya, 33W hızlı şarj

Poco Pad Fiyatı Ne Kadar?

Özellikleri ile oldukça dikkat çeken Poco tablet fiyatı da oldukça makul. Özelliklerine göre uygun bir fiyatla piyasaya çıkan Poco Pad 330 dolar seviyesinden satılacak. Şu an cihaz ön sipariş sürecinde ve 300 dolar gibi bir fiyattan satın alınabilmekte.