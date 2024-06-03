Dünyanın en iyi bilgisayar üreticilerinden biri olan Asus yeni serisini kullanıcılara sundu. Hem tablet hem de PC özellikleri de bulunan Asus yeni bilgisayar modelleri; P16, PX13 ve PZ13, aynı zamanda yapay zeka desteği de barındırmakta. Profesyonellere özel ASUS ProArt serisi bilgisayarları özellikleri nasıl, siz Cepkolik okurları için derledik. İşte detaylar…

Profesyonellere Özel ASUS ProArt Serisi Bilgisayarları Tanıtıldı!

Asus yeni PC serisi bilgisayarları olan P16, PX13 ve PZ13 tanıtımını Computex 2024’te yaptı. Merakla beklenen cihazların özellikleri sonunda belli oldu. Cihazların hedef kitlesi profesyoneller içerik üreticileri, yaratıcı bir uğraş içerisinde olanlar denilebilir ve bu PC’ler AI destekli.

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Yaratıcılık gerektiren işlerde de kullanılabilecek seviyede olan serideki modeller ProArt P16, PX13 ve PZ13 şeklinde. Seri kapsamında ikisi bir arada olarak tabir edilen PC de bulunmakta. Cihazların her birisi ayrı kategorilerde öne çıkan özelliklere sahip. Asus ProArt serisi modellerinin özellikleri oldukça etkileyici; tüm modellerin niteliklerinden bahsedelim…

ProArt P16 Özellikleri

ProArt P16 modeli içerik üreticiler için uygun bir cihaz. Ekran kısmında 4K OLED panel yer almakta ekranın yenileme hızı 60 Hz. Geleneksel bir dizüstü PC şeklinde tasarlanmış olan model DCI-P3 renk gamının tamamını kapsamakta ve Pantone onaylı olduğu için renk konusunda hiçbir endişeye mahal vermiyor.

Asus P16 işlemci kısmında AMD Ryzen 9 AI 300 yani Strix Point yonga seti yer almakta ve bu sayede 70 Watt’a kadar çalışabilmekte. Bu özelliği sayesinde yapay zeka işlemleri konusunda oldukça başarılı diyebiliriz. Bunun yanı sıra cihaz 105 Watt’a kadar GeForce RTX 4070 GPU desteğine sahip. ProArt P16 modeli 64 GB bellek ve 4 TB’a kadar da depolama alanı sunmakta.

Basic bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar 0,58 inç’li bir kalınlığa sahip. Bunun yanı sıra cihazın dokunmatik alanının sol üst köşesinde dijital KadranPad bulunmakta. Asus’un daha önceki modellerinde bu fiziksel kadran şeklinde idi.

ProArt PX13 Özellikleri

Asus ProArt PX13 modeli hem tablet hem laptop olarak kullanılabilen, ikisi bir arada bir cihaz. Bu dönüştürülebilir cihaz 13.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Hem taşınabilir hem de gücü ile ön plana çıkan bu cihaz 3.04 pound ağırlığında ve 0.62 inç kalınlığında.

PX13’te de dijital kadran bulunmakta ve 3K çözünürlüklü OLED panel ekrana sahip. AMD Ryzen AI 300 yonga seti ve Nvidia RTX 4070 GPU barındıran cihaz 2 TB’a kadar depolama alanı ve 32 GB da bellek sunmakta. Bellek ve depolama alanı P16 modeline göre biraz daha düşük diyebiliriz.

ASUS ProArt PZ13 Özellikleri

ASUS ProArt PZ13 özelliklerinde geldiğimizde ise bu modelin Surface tarzında bir tablet oluğunu öncelikle aktaralım. Kolay taşınabilir bir cihaz olan PZ13, manyetik bir klavyeye sahip ve 13 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmekte. 3K çözünürlük sunan OLED panele sahip olan cihaz Qualcomm Snapdragon X tabanlı ve bunun yanı sıra ayrı bir GPU barındırmıyor. 20 watt TDP ile sınırlı olan PZ13, 45 TOPS performans göstermekte ve bu özelliği ile Copilot+ PC olarak tanımlanmakta.

Profesyoneller için tasarlanmış olan Asus’un bu yeni cihazı, fazla hareketli bir hayatı olanlar için kolay taşınabilir ve de dayanıklı olarak tasarlanmış durumda. Asus’un bu yeni nesil teknoloji olan tabletinde 2 adet USB Type-C portu, 1 adet SD kart okuyucu ve Wi-Fi 7 desteği bulunmakta.

Bahse konu cihazlardan Asus P16, hem büyük ekranı hem de güçlü işlemcisiyle; PX13 kolay taşınabilirliği ve yüksek performansı ile; PZ13 ise hem kolay taşınabilirlik hem de tablet sınıfı için oldukça güçlü yapısı ile dikkat çekiyor.