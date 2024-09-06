PS5 Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu

PlayStation 5’in yenilenen versiyonu PS5 Pro uzun zamandır sızıntılara konu olmakta. Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation yeni oyun konsolunun özellikleri hakkında detaylar kısa bir zaman önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise PS5 Pro çıkış tarihi ve tanıtım lansmanı hakkında bazı detaylar belli oldu. İşte ayrıntılar…

PS5 Pro Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Sony, PlayStation 5’in Slim versiyonunu 2023 yılında duyurmuştu. Slim versiyonu bilindiği üzere donanım bakımından bir farklılık barındırmıyor yalnızca yeni bir tasarım sunuyor. Şimdi ise PlayStation 5’in Pro versiyonu oyun dünyası tarafından heyecanla beklenmekte.

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Şimdiye dek pek çok özelliği sızdırılan PS5 Pro oyun konsolunun çıkışı merakla beklenirken, sektörde önemli sızıntılarıyla bilinen Lunatic Ignus konsolun çıkış tarihini duyurdu. Ignus PS5 Pro’nun 10 – 11 Eylül tarihlerinde yani önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü tanıtılacağını belirtti. Ignus yalnızca PlayStation 5 Pro’nun çıkış tarihini değil ardından gerçekleştirilecek etkinliklerin de haberini verdi.

Lunatic Ignus’un açıklamalarında yer aldığı üzere, PS5 Pro tanıtımının ardından dünya prömiyeri ve birinci parti oyunlarında yer aldığı bir State of Play etkinliği düzenlenecek. Bu güvenilir kaynaktan gelen sızıntılar oyun dünyasını oldukça heyecanlandırdı diyebiliriz. Her ne kadar bu tarihin doğru olma ihtimali olsa da henüz resmi bir duyuru olmadığını hatırlatalım.

PlayStation 5 Pro Tanıtımı 10 – 11 Eylül’de Yapılabilir

Kesin bilgi olmasa da bu çıkış tarihinin doğru olma ihtimali yüksek zira geçtiğimiz günlerde PS5 Pro’nun taslak görüntüleri medyaya yansımıştı. Kısa bir zaman önce gerçekleştirilen Gamescom 2024 etkinliğinde geliştiriciler yeni konsol hakkında rahatça konuşmaktaydı.

PlayStation 5 Pro’nun sızdırılan bazı özelliklerine bakacak olursak, öncelikle sadece dijital sürüm ile geleceğini söyleyebiliriz. Sony, bu strateji ile maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konsolun CPU’su selef modelinki ile aynı olacak ancak frekans modunun yüksek olması ile farklı bir performans sunacak. Konsolun GPU kısmında ise yine selef modeline göre daha hızlı işleme ve daha yüksek kalitede ışın izleme özelliği bulunacak. Bu kapsamda PlayStation 5 konsolunun 10.28 teraflop, Pro modelinin ise 33.5 teraflop sunması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro versiyonu PSSR yani PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling özelliğine sahip olacak. Bunun yanı sıra yeni PlayStation konsolu yapay zeka hızlandırıcı teknoloji, özel makine öğrenimi mimarisi ve 1 TB’lık depolama alanı sunacak. Tüm bu bilgiler yukarıda da söylediğimiz gibi sızıntılarla ortaya çıkmış durumda. PS5 Pro resmi tanıtımı yapıldığında ve konsolun özellikleri kesinleştiğinde, sizlere buradan duyuruyor olacağız.