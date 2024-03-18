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Teknoloji Haberleri

PS5 Pro Sızıntılarını Güvenilir Kaynaklar Doğruladı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
18 Mart 2024
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PS5 Pro Sızıntılarını Güvenilir Kaynaklar Doğruladı

Söylentilere göre PlayStation 5 Pro konsolunun yakın zamanda sızdırılan teknik özellikleri, içeriden iki güvenilir kişi tarafından doğrulandı. PlayStation 5 Pro konsolu hakkında uzun süredir söylentiler dolaşıyordu ve pek çok hayran, Sony’nin PS4 Pro’da yaptığına benzer şekilde güçlendirilmiş bir PS5 ile ilerleyeceğine inanıyordu. Sony henüz PS5 Pro konsolunu resmi olarak duyurmadı ancak bu, söylentilerin çevrimiçi olarak yayılmasını engellemedi.

PS5 Pro Sızıntılarını Güvenilir Kaynaklar Doğruladı

PS5 Pro teknik özellikleri doğrulama aldı

Güvenilir kaynaklardan gelen ısrarlı söylentiler ve sızıntılar, PS5 Pro’nun yalnızca var olduğunu değil, aynı zamanda bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini de söylüyor. Grand Theft Auto 6’nın 2025’te piyasaya sürülmesi için PS5 Pro konsolunun zamanında piyasaya sürülmesinin beklendiği söyleniyor. Grand Theft Auto 6’nın PC’yi atlaması nedeniyle, yeni oyun kesinlikle sistem satıcısı olacak ve GTA 6 oynamak için PS5 kervanına katılan çok sayıda tüketicinin olacağını hayal etmek gerekiyor. Bu kişilerden bazıları mümkün olan en iyi performansı isteyecek ve bu nedenle bir PS5 Pro konsolu almayı düşünüyor.

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