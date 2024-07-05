Sony, PlayStation ile büyük bir başarı yakalayarak oyun konsolu alanının zirvesine oturdu. Teknolojinin gelişimi ile elbette PlayStation konsolunun da yeni sürümleri çıkmakta. Bu kapsamda en son çıkan PlayStation konsolu PS 5, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. PS5 üzerinden dört yıl kadar bir süre geçti ve artık PlayStation 6’nın ne zaman çıkacağı konuşulmakta. Peki, PS6 çıkış tarihi belli oldu mu?

PS6 Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Sony piyasaya sürdüğü PlayStation oyun konsollarını teknolojik gelişmeler ışığında yeniliyor ve üst sürümünü çıkarıyor. Bu kapsamda son çıkan sürün bilindiği üzere PlayStation 5. Şimdi ise sırada PS6 var ve oyun tutkunları yeni sürümün ne zaman piyasaya çıkacağını merak ediyor.

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Sony yöneticilerinden olan Naomi Matsuoka, 2024’ün ilk aylarında yaptığı bir açıklamasında PlayStation 5’in yaşam döngüsünün sonlarına yaklaştığını belirtmişti. Bu açıklamadan PlayStation 6 geliştirme çalışmalarının başladığı ya da beklenenden daha kısa bir zamanda piyasaya sürülebileceği anlamları çıkarılmıştı.

Bunun yanı sıra Microsoft mahkeme dosyalarından elde edilen bilgilere göre PS6’nın 2027 yıllında oyuncuyla buluşabileceği anlaşılmakta. Sony’nin diğer konsollarını piyasaya sürme süresi yaklaşık 7 yıllık bir döneme tekabül ediyor. Konsol yaşam ömrünü 7 yıl gibi düşünürsek 2027 yılında PS6’nın piyasaya sürülmesi gerekmekte. Bu yaşam döngüsünü doldurmaz da erken çıkarılırsa da 2027’den önce piyasaya sürülebilme ihtimali mevcut.

PS6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

PlayStation 6 fiyatı da en çok merak edilen detaylardan biri. Bu konuda şimdiden belirli bir fiyat söylemek elbette mümkün değil ancak minimum 500 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

PS6 Özellikleri Nasıl Olacak?

PS6 ne zaman çıkar ve fiyatı ne kadar olur konularından sonra PlayStation 6 özellikleri nasıl olacak, buna da değinelim. Hali hazırda bu konu hakkında net bir açıklama bulunmasa da Sony AMD iş birliğinin süreceği düşünülüyor. Sony’nin aynı işlemci markası ile devam etmesi PS konsolları arası oyun geçişlerine olumlu etki sağlayacaktır.

PS6 depolama alanının minimum 1 TB olması beklenmekte. Bununla birlikte gelişmiş bir SSD ile gelmesi ve bu sayede yükleme sürelerinin kısalması beklenmekte. PS6’nın PSSR yani PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisine sahip olması beklenmekte. Bu teknoloji oyunların çözünürlüklerine göre kare hızlarını ayarlıyor yani oyun 4K çözünürlükte 120 FPS hızında, 8K çözünürlükte ise 60 FPS hızında çalışabilmekte.

Henüz PS6’nın çıkışına zaman var ve dolayısıyla konsolun pek fazla özelliği bilinmiyor. Ancak elbette Sony PlayStation 6’yı selefinden öteye taşıyacak. Özellikle grafik performansı ve hızlı yükleme gibi özellikleri ile diğer konsollardan çok daha iyi oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. İlerleyen süreçte PS6 ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Yeni bilgiler geldikçe biz de sizlerle bu bilgileri paylaşıyor olacağız.