Çip piyasasının en büyük aktörlerinden biri olan Qualcomm, “Snapdragon for India” isimli bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte iki önemli teknolojisini duyuracağını belirten şirket organizasyonu Hindistan’da düzenleyecek. Qualcomm 30 Temmuz’da iki yeni ürün tanıtımı gerçekleştirecek ancak hangi ürünler, Snapdragon 8 Gen 4 olabilir mi? Bakalım…

Qualcomm 30 Temmuz’da İki Yeni Ürün Tanıtacak

Qualcomm hem alt seviye hem de üst segment cihazlar için işlemciler üreten bir yarı iletken şirketi. Dünya çapında piyasanın en iyilerinden olan Qualcomm yeni ürünlerini tanıtmak için bir etkinlik duyurusunda bulundu. 5G işlemcilerinin tanıtılacağı düşünülen bu etkinlikte şirket henüz neyi tanıtacağını tam olarak açıklamadı ve tahmini kullanıcıya bıraktı.

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Snapdragon for India isimli bu etkinlikte Qualcomm yeni Snapdragon işlemcilerini tanıtabilir. “1 günde iki tarihi duyuru” şeklinde lanse edilen bu etkinlik için şirketin verdiği ipucu ise “sizin için tasarlanmış, bir sonraki bağlantı ve performans” şeklinde. Buradan yola çıkacak yeni tanıtılacak teknolojik ürünlerin 5G teknolojisine sahip işlemciler olacağı düşünülebilir.

Yeni ürünlerin tanıtılacağı etkinlik 30 Temmuz 2024 tarihinde ve Hindistan’da gerçekleştirilecek. Qualcomm “Neyin geleceğini tahmin edin?” sorusuyla paylaştığı postta birtakım logolar mevcut ve buradan bazı tahminler yapabiliriz. Qualcomm’un bahse konu X paylaşımı aşağıdaki gibidir:

Guess what’s coming? 👀

Hint: Next-level connectivity and performance, engineered for you.

Stay tuned! 🌟 #Snapdragon pic.twitter.com/vuYhaLBc9y — Snapdragon India (@Snapdragon_IN) July 11, 2024

Qualcomm Hangi İki Teknolojik Ürünü Tanıtacak?

Qualcomm’un heyecanla beklenen işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 olduğu için acaba 30 Temmuz’da tanıtılacak ürün bu mu diye düşünebiliriz ancak söz konusu yonga setinin Ekim ayında tanıtılacağı sızdırılmıştı. Ancak tarih öne çekilmiş olabilir mi; elbette olabilir. Bununla birlikte şirketin paylaştığı postta AI ve 5G yazılı logolar görülmekte.

AI ve 5G dışında başka herhangi bir ipucu görülmüyor. Buradan çıkarım yaparak bütçe dostu cihazlar için 5G bağlantısı destekli işlemci tanıtacak diyebiliriz. Bununla birlikte postta yer alan laptop logosu da yeni bir PC işlemcisinin gelişini haber veriyor da olabilir. Bu kapsamda Qualcomm Snapdragon X işlemci serisine yeni bir oyuncu da gelebilir.

İpuçlarından yola çıkarak bulunabileceğimiz tahminler bu şekilde. Temmuz’un 30’unda gerçekleşecek olan bu etkinlikte büyük ihtimaller 5G bağlantılı işlemci yahut da orta seviye için bir PC işlemcisi tanıtılabilir. Qualcomm yeni ürünlerini piyasaya açıkladığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.