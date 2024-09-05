Son dönemde giyilebilir teknoloji ürünlerine olan ilgi oldukça arttı. Bu kapsamda markalar yeni cihazlar tasarlayarak hem pazarı geliştirmeye hem de bu alanda kendilerine otoriter bir alan sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda dünya devi çip üreticisi Qualcomm da kolları sıvadı ve Google ve Samsung ile bir iş birliği yaptı. Qualcomm, Google, Samsung ortak yapımı AR / VR gözlüğü geliyor. İşte ayrıntılar…

Qualcomm, Google, Samsung Ortak Yapımı AR / VR Gözlüğü Geliyor

Yeni nesil giyilebilir teknoloji cihazlarından olan karma gerçeklik gözlükleri çağımızın en yeni teknolojilerinden biri olarak piyasada yer buluyor. Her ne kadar teknoloji tutkunlarının ilgisini çekse de yüksek fiyatlı olduklarından dolayı henüz piyasası yeterince büyümüş değil. Bu bağlamda Apple, Meta gibi markaların AR/VR gözlüklerinin beklenen satış rakamlarına ulaşamadığı söylenebilir.

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AR – VR başlığı alanında yeni bir cihaz tasarlamak isteyen Qualcomm, bu amacı için Samsung ve Google ile bir işbirliği gerçekleştirdi. Karma gerçeklik gözlüğü çalışmalarına başladıklarını aktaran Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, tasarlayacakları gözlüğün akıllı telefonla bağlantı kurarak çalışacağını aktardı. Amon’un aktardığı bilgilere göre Qualcomm’un AR – VR gözlüğü Apple Vision Pro’dan farklı bir yapıda olacak.

Cristiano Amon söz konusu giyilebilir teknoloji ürününün piyasadaki diğer AR/VR gözlüklerinden farklı bir yapıda olacağını aktardı. Herksin telefonları ile birlikte kullanabileceği bir gözlük üreteceklerini söyleyen Qualcomm CEO’su, aslında Meta imzalı Ray Ban gözlüklerinin de telefona bağlanarak kullanıldığını belirtti. Bu cihaz ile kullanıcıya yeni deneyimler sunmak istediklerini söyleyen Amon, piyasanın bu şekilde genişleyebileceğini vurguladı.

AI Özellikleri Hem Telefonda Hem Bulutta Çalışacak

Qualcomm kendi iş alanını çeşitlendirmeyi hedeflemekte ve bu kapsamda akıllı telefonların yanı sıra karma gerçeklik gözlüğü alanına yönelmiş durumda. Akıllı telefonlar için oldukça güçlü işlemciler üreten markanın hali hazırda akıllı gözlükler için geliştirdiği iki çipi bulunuyor; Snapdragon AR1 Gen 1 ve Snapdragon AR2 Gen 1.

Amon yaptığı açıklamada AI özelliklerini bulut yerine telefonda çalıştırmayı düşündüğünü belirtti. Yapay zekanın hem bulut üzerinde hem de cihazda çalışacağını söyleyen Amon bazı işlemlerin bulutta bazılarınınsa telefonda yapılabileceğini ve bu şekilde kullanıcıya oldukça farklı deneyimlerin yaşatılacağını belirtti.

Ergonomik Tasarım, Kolay Kullanım

Amon, günlük hayatta, tıpkı bir güneş gözlüğü ya da normal bir gözlük gibi, rahatlıkla kullanılabilen karma gerçekli gözlüklerine ihtiyaç olduğunu ve sektörün ancak bu şekilde büyüyebileceğini söyledi. Amon’un açıklamalarına göre taşınması ve kullanması daha kolay, daha ergonomik tasarımlı karma gerçeklik gözlüğü gelecek.

IDC’nin yayınladığı istatistiklere göre 2024 yılında yaklaşık 9,7 milyon adet AR – VR gözlüğü sevkiyatı yapılacak. Görüldüğü üzere bu pazar hala oldukça küçük. Daha iyi anlaşılması bakımından akıllı telefon piyasasında bu rakamın 1,23 milyar adet seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Kısaca özetlemek gerekirse bu üç dev; Qulacomm, Google ve Samsung kolay kullanımlı, ergonomik, yeni ve farklı deneyimler yaşatan bir karma gerçeklik gözlüğü tasarlamakta. Henüz cihazın detayları net olarak belli değil ancak piyasadakilerden farklı olacağı kesin.