Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1’i duyurdu

Bugün Qualcomm, orta sınıf Snapdragon 6 Gen 1 ve giriş seviyesi Snapdragon 4 Gen 1 yonga setlerini duyurdu. 6 Gen 1, 4nm üretim süreci üzerine kuruluyken, daha uygun fiyatlı Snapdragon 4 Gen 1, 6nm üretim mimarisine sahip. İlk Snapdragon 6 Gen 1 destekli cihazların 2023 yılının ilk çeyreğinde gelmesi beklenirken, Snapdragon 4 Gen 1 bu çeyrekte piyasaya çıkacak.

Ne yazık ki Qualcomm, CPU’ların tüm özelliklerini paylaşmadı, bu nedenle yalnızca Snapdragon 6 Gen 1’in ana çekirdeklerinin 2.2GHz’e, SD 4 Gen 1’in CPU’sunun 2.0GHz’e çıkacağını biliyoruz. Her ikisi de sekiz çekirdek sunuyor, ancak mimari ve verimlilik ile ilgili bir detay verilmedi. Kullanılan Adreno GPU‘larından da bahsedilmiyor.

Snapdragon 6 Nesil 1

Qualcomm’un tek söylediği, Snapdragon 6 Gen 1’in grafik performansında %35 artış ve hesaplama performansında %40 artış vaat ediyor, ancak referans olarak ne kullandığını söylemedi. Snapdragon 4 Gen 1, %15 daha hızlı CPU ve %10 daha güçlü GPU sunar. Şirketin şu anda başka 400 yonga seti olmadığı için bu karşılaştırmanın Snapdragon 480/480+ ile olduğunu varsayıyoruz.

Snapdragon 6 Gen 1, yerel HDR görüntü yakalamayı ve 200 MP kameraları destekleyen 12 bit Spectra Üçlü ISP’ye sahiptir. Menüde HDR videolar da var. Bazı gelişmiş yapay zeka yetenekleri elinizin altında ve yonga seti, bokeh efekti, genel performans ve enerji optimizasyonuna yardımcı olan 7. nesil Qualcomm AI Engine’den yararlanıyor.

Snapdragon 6 Gen 1, Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra 4. nesil Snapdragon X62 5G modem getiriyor.

Snapdragon 4 Nesil 1

Qualcomm’un AI Motoru, SD 4 Gen 1’de de kullanılıyor, ancak en yenisi değil. Yeni donanım artık Değişken Hızlı Gölgeleme ile 120Hz FHD+ ekranları destekleyebilir.

4.Nesil’deki Spectra Triple ISP, Multi-frame Noise Reduction teknolojisini kullanarak gürültüyle ilgilenir ve 108MP kameraları destekleyebilir.

5G bağlantısı Snapdragon X51 5G modem üzerinden sağlanır, ancak burada Wi-Fi 6E desteği yoktur.

Snapdragon 4 Gen 1, iQOO’nun yakında çıkacak olan Z6 Lite akıllı telefonunda piyasaya sürülecek ve bundan üç hafta sonra olan bu çeyreğin sonundan önce dünya çapında satışa sunulacak.

Snapdragon 4 Gen 1 vs Snapdragon 6 Gen 1 Karşılaştırma



Snapdragon 4 Nesil 1 Snapdragon 6 Nesil 1 İşlemci 2x Cortex-A78

6x Cortex-A55 4x Cortex-A78

4x Cortex-A55 GPU Adreno Adreno Modem Snapdragon X51 5G

2.9Gbps Snapdragon X62 5G

2.5Gbps Kamera 108MP anlık görüntü

32MP tekli

25MP+13MP ikili

13MP üçlü 48MP tekli

25MP+16MP ikili

13MP üçlü

108MP anlık görüntü

4K HDR Bağlantı Bluetooth 5.2Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2Wi-Fi 6E Üretim Mimarisi 6nm 4nm