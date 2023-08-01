Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Performans Puanları Açıklandı!

Son birkaç ayda Snapdragon 8 Gen 3 hakkında çok sayıda rapor geldi. Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi işlemcisinin duyuru tarihini de resmi olarak açıkladı. Kaçırdıysanız, bu yılın Snapdragon Zirvesi’nin 24 Ekim’de yapılması planlanıyor ve bu zirve 8. Nesil’i tamamen ortaya çıkaracak.

Ancak Snapdragon 8 Gen 3’ün neler getirebileceğini görmek için o kadar da beklemenize gerek yok. İşlemci, Geekbench’te tespit edildi. Geekbench listesi bize performans puanları da sunarak öncekilere kıyasla ne kadar iyi olacağını daha iyi anlamanıza olanak tanıyor.

Geçmiş raporlar, 8. Nesil’in 1 + 5 + 2 düzenine sahip üç kümeli bir işlemciye sahip olacağını ima etti. Hatta bazıları, işlemcinin 1 + 3 + 2 + 2 konfigürasyonuna sahip beş orta çekirdekle geleceğini söyledi. Geekbench listesi sonunda CPU yapılandırmasının nasıl olduğunu da ortaya çıkardı.

Resimde de görebileceğiniz gibi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gerçekten de dört kümeli bir yapılandırmaya sahip. Bu, 1 + 3 + 2 + 2 konfigürasyonuna sahip olduğu anlamına geliyor. Yani işlemci ile ilgili son raporlar gerçek. Saat hızı açısından, çekirdekler şu şekilde yapılandırıldı:

1 x 3,3 GHz süper çekirdek

3 x 3,15 GHz A720 büyük çekirdek

2 x 2,96 GHz A720 büyük çekirdek

2 x 2,27 GHz A520 küçük çekirdek

GPU’ya gelince, Geekbench listesi Snapdragon 8 Gen 3’ün Adreno 750‘ye sahip olacağını doğruladı. Ancak, GPU’nun saat hızı veya performans puanı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu nedenle, oyun performansının ne kadar iyi olacağını anlamak için daha fazla rapor beklememiz gerekecek.

Snapdragon 8 Gen 3, tek çekirdekli kıyaslamada 2.231 puan aldı. Ve çok çekirdekli kıyaslamada, 6.661 puan aldı. Yeni işlemcinin performansını da karşılaştırmak için bu sayıları kullanabiliriz.

Karşılaştıracak olursak, MediaTek’in şu anki amiral gemisi Dimensity 9200+, tek çekirdek testinde 2.117 ve çoklu çekirdek puanında 5.583 puan alıyor. Öte yandan, Snapdragon 8 Gen 2 ile Samsung Galaxy S23 Plus, tek çekirdekte 2.005 ve çoklu çekirdekte 5.274 puan almıştı. Yani bu işlemci son derece iyi bir performans vaadiyle geliyor.