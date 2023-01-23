Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4, Apple M serisine rakip olarak geliyor

2021 yılının sonunda Qualcomm, ARM cihazlarında Windows için ilk 5nm yonga seti olan Snapdragon 8cx Gen 3‘ü zaten tanıtmıştı. ARM tarafından tasarlanmış çekirdekler kullandı, bu nedenle performansı Android için kullanılan kardeşlerinden çok da farklı değil. Ancak yakın zamanda Qualcomm’un Nuvia’yı satın alması sonucu 8cx Gen 4 çok yakında gelebilir.

Bununla ilgili pek çok söylenti duyduk. Bu söylentilerin çoğu şirketin, 12 çekirdekli bir çip üzerinde çalıştığı ile ilgiliydi. Sızıntı kaynağı Kuba Wojciechowski’ye göre bunlar 8 performans (~3.4GHz) ve 4 verimlilik (~2.5GHz) çekirdeği şeklinde gelecek. Mimari Nuvia’nın Phoenix tasarımına dayanıyorlar ve “Oryon” pazarlama adını kullanacaklar.

Snapdragon 8cx Gen 4 çok güçlü bir yonga seti olacak. Wojciechowski, 4 çekirdekli her blok için 12 MB paylaşımlı L2 önbellek, artı 8 MB L3 önbellek, 12 MB sistem düzeyinde önbellek ve grafikler için fazladan 4 MB olacağını söyledi.

4,2 GHz’de çalışan 8 kanallı bir yapılandırmada 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM desteklenecektir. Nuvia başlangıçta sunucular için yongalar tasarlıyordu ve bunlar genellikle bol miktarda RAM’e sahiptir. Bu nedenle RAM tarafında eli bol olacak diyebiliriz.

Yonga setinde yerleşik Adreno 740, 8. Nesil ile aynı GPU olacak. Ancak harici bir GPU, 8 şeritli PCIe 4.0 ile desteklenecek (v4.0’ın PCIe 3.0’dan iki kat daha hızlı olduğunu hatırlatmak isteriz). Buradaki en büyük fark harici ekran kartı desteğinin olması. Apple ile kıyaslandığında çok büyük bir artı gibi düşünebiliriz.

NVMe sürücüler için fazladan 4 PCIe 4.0 hattı (iki 2x kanal olarak da yapılandırılabilir) olacak, ancak 2 şeritli UFS 4.0 depolama (1 TB’a kadar) daha ucuz bir seçenek olarak da destekleniyor. Çip ayrıca Wi-Fi kartı veya modem gibi çevre birimleri için ek PCIe 3.0 şeritlerine sahip olacak. 8cx Gen 4, yerleşik bir 5G’ye sahip olmayacak.

Kablolu bağlantı seçenekleri olağanüstü görünüyor. Çip, iki adet USB 3 10Gbps bağlantı noktasını ve ayrıca DisplayPort 1.4a ile üç adet USB 4 (Thunderbolt 4) bağlantı noktasını destekler. Thunderbolt 4 bağlantılarının 5K + 4K ve 4K çözünürlükte üç adet monitörü rahatlıkla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Adreno 740, INT8’de 45’e kadar TOPS sağlayabilen yükseltilmiş Hexagon Tensor İşlemci gibi makine öğrenimi görevleri için kullanılabilir. İşin zor kısmı bunun için Windows’ta destek almak olacak, ancak Qualcomm bunu çözmek için Microsoft ve Adobe ile birlikte çalışıyor.

Yonga seti görünüşe göre 4K/120 fps‘ye kadar video kod çözmeyi ve AV1 (Apple’ın M2 yongalarında eksik olan) dahil olmak üzere çeşitli kodeklerde 4K/60 fps‘ye kadar kodlamayı destekleyecek.

Snapdragon 8cx Gen 4‘ün çıkmasına daha zaman var. 2024’ün ilk aylarında çıkması bekleniyor ve Windows dizüstü bilgisayarları ve tabletleri (ve muhtemelen mini PC’leri) çalıştırması bekleniyor. Son olarak Qualcomm, bu yılın sonlarında yeni çip için daha fazla resmi ayrıntı açıklama sözü verdi.