Amerika menşeli yonga üreticisi Qualcomm, yeni işlemcisiyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Piyasadaki pek çok telefonda bulunan Qualcomm mobil işlemcilerin amiral gemisi olan Snapdragon 8 Gen 4, 2024 yılında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu işlemci GPU performansıyla ön plana çıkacak. İşte Qualcomm yeni mobil işlemci performansı ve özellikleri hakkında bilinen detaylar…

Qualcomm Yeni Mobil İşlemci Performansı Ortaya Çıktı!

Qualcomm’u yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 olacak. Hem CPU hem de GPU kısmında iyileştirmeler yapacak olan Qualcomm, benchmark sonucu ile gündem oldu. Söz konusu çip setinin görüntü işleme performansı yani GPU’su şimdiye kadarkilerin en iyisi olacağı söylenmekte.

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Çıkan haberlere göre yarı iletken üretici şirket bahse konu amiral gemisi işlemcinin grafik performansına büyük önem vermekte. Snapdragon 8 Gen 4’te kullanılacak olan Adreno GPU’nun çok güçlü olduğu ve Genshin Impact video oyununu 1080 p çözünürlükte çalıştırabileceği belirtilmekte. Burada Genshin Impact örneğinin verilme sebebi ise bu oyunun donanımsal yetersizliklerden ötürü Android’de 720 p çözünürlüğünde çalıştırılabiliyor olması.

Bu söylenti çip sektöründe büyük yankı uyandırdı ve eğer çipin performansı bahsedilen gibi olursa Qualcomm grafik işleme kabiliyetleri alanında büyük ilerleme kaydetmiş demektir. Bu bilgilerin yanı sıra Snapdragon 8 Gen 4’ün geliştirme aşamasının tahmin edilenden daha kısa sürede tamamlandığı düşünülüyor. Çin’den gelen haberlere göre Qualcomm yeni amiral gemisi işlemcisini 1 Ekim 2024 tarihinden kısa bir süre sonra tanıtacak.

Snapdragon 8 Gen 4, Apple M3’le Yarışacak

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin bu yıl çıkacak olan bazı mobil cihazlarda kullanılacağı bilinmekte idi. 1 Ekim, söz konusu cihazların tanıtım tarihine göre de uyumlu görünmekte. Örneğin Xiaomi 15 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti kullanılacak ve Xiaomi’nin bu serisinin Ekim ayında çıkması beklenmekte. Xiaomi’nin yanı sıra iQOO ve OnePlus gibi markaların da 2024 yılı bitmeden Snapdragon 8 Gen 4’lü cihazlar tanıtması beklenmekte.

Snapdragon 8 Gen 4’ün 3nm fabrikasyon sürecinde üretildiği ve 4 GHz hızında 2 adet Cortex-X5 ile 2,8 GHz hızında 6 adet Cortex-A730 çekirdeğine sahip olduğu söylenmekte. Eğer bu söylenenler doğru çıkarsa bahse konu yonga seti piyasanın en güçlü mobil işlemcilerinden biri olabilir. Hatta işlemcinin gücü Apple’ın M3 çip setine denk olabilir. Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti, markaların yeni amiral gemisi telefonlarında sıklıkla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.