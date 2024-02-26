Qualcomm’un Yeni Snapdragon X80 5G Modemi Sektörü Sarsıyor

Yaklaşan Android telefonlardan bazıları, Qualcomm’un MWC 2024’teki duyurusunun ardından ciddi bir bağlantı artışıyla karşı karşıya olabilir. Qualcomm, geçen yılki Snapdragon X75’in devamı olan ve 5G Gelişmiş teknolojisini daha fazla güç ve yeni yapay zeka özellikleriyle güçlendiren yeni Snapdragon X80 5G Modem-RF sistemini duyurdu.

Snapdragon X80 5G modemi ses getiriyor

Şirket, yeni modemi sektörde bir dizi ilkle heyecanlandırıyor. Bu yedinci nesil modem, karasal olmayan ağları (NTN’ler) kullanarak uydu iletişimini karışıma katan ilk 5G modem olarak ses getiriyor. Ayrıca, altı anten kurulumunda altı taşıyıcılı toplama işlemini gerçekleştiren ilk cihaz olduğu iddia ediliyor.

Snapdragon X80 5G, özel bir 5G AI işlemcide birleştirilen ilk cihaz olarak çığır açıyor. Yapay zeka hileleri için özel bir tensör hızlandırıcıyla donatılan Qualcomm, güç kullanımını düşük tutarken veri hızlarını artıracağını, gecikmeyi azaltacağını, kapsama alanını ve konum doğruluğunu iyileştireceğini iddia ediyor.