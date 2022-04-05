AMD‘nin Radeon RX 6×50 XT serisi grafik kartları, daha önce beklendiği gibi 20 Nisan değil, 10 Mayıs‘ta geliyor.

RX 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT‘nin tümü 7nm Navi 21 XTXH mimarisine dayalıdır ve 18 Gbps bellek verimini destekler. Sızan bir görüntü, üç kartın da tamamen siyah bir tasarıma sahip olacağını ve RX 6650 XT‘nin özel RX 6600 XT modelleriyle eşleşen çift fanlı bir kart olacağını ortaya koyuyor.

RX 6750 XT ise üçüncü bir fan kullanıyor. Tüm RX 6×50 XT kartlarının AMD’nin resmi web sitesi üzerinden satılması bekleniyor.

Bu arada, yine 10 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi beklenen RX 6400 kartı şu anda Çin ve Arjantin’de satışta. Fiyatı 250$ civarında olması gerekirken, bayiler tarafından 450$ civarında satılıyor. Bunlar, ürün resmi olarak satışa çıkmadan önce bayilerin hızlı bir şekilde göndermek istediği erken birimlerdir.

Kaynak: Videocardz.com

Bir not, erken RX 6400 birimlerinin test edildiği ve kartın AMD tarafından listelendiği 16 Gb/sn (2039 MHz) değil, 14 Gb/sn (1750 MHz) bellek hızı gösterdiğidir. Bu, üretim öncesi bir birimin raporlama hatası olabilir.