Razer, Dünyanın İlk Avuçiçi Oyun Cihazını Duyurmaya Hazırlanıyor

Mobile World Congress Las Vegas etkinliği sırasında Verizon, Android platformunda çalıştırılacak dünyanın ilk 5G Gaming Handheld cihazını piyasaya sürmek için Qualcomm ve Razer ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.

Yeni cihaz Razer Edge 5G olarak adlandırılıyor ve 5G markası temel olarak oyuncuların oyunları yerel olarak indirebildiğini ve hatta konsollarına aktararak 5G ultra geniş bant üzerinden doğrudan buluttan erişebildiğini gösteriyor.

Şu an itibariyle, WiFi desteğiyle ilgili bir haber yok, ancak bu, yakında çıkacak olacak modelde yer alması gereken oldukça önemli bir temel özellik. Aksi takdirde, Verizon’un kendi hizmetine ağ erişimini kısıtlıyor gibi görünüyor ve bu, lansmanı için felaket olabilir.

Ayrıca şirket, bu avuçiçi oyun cihazının Android’de çalışacağını duyurdu ancak tam sürüm hala belirsiz. Ancak Verizon, oyun markası ve yonga üreticisi Qualcomm ile ortaklaşa geliştirdiği Razer Edge 5G’nin RazerCon sırasında duyurulacağını açıkladı. Bu etkinlik 15 Ekim’de başlayacak. Başka bir deyişle, duyuruya sadece birkaç hafta kaldı.