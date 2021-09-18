Razer Huntsman V2 Oyun Klavyesi Satışa Sunuldu!

Razer, Huntsman V2 kablolu oyun klavyesini piyasaya sürdü ve bu cihaz geleneksel oyun klavyeleriyle karşılaştırıldığında bazı yenilikçi özellikler sunuyor. Optik anahtarlar, geleneksel bir oyun klavyesinin aksine, anahtarı etkinleştirmek için bir kızıl ötesi ışın kullanıyor. Bu aynı zamanda geri dönme gecikmesi olmadığından cihazın performansını da artırıyor.

Yeni Razer Huntsman V2 oyun klavyesi, Razer lineer optik anahtarların dahil edilmesiyle birlikte önceki modellerin geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Optik anahtarlar daha hızlı çalıştırma, daha yüksek yoklama oranı (8KHz) sağlıyor. Cihaz, sesi azaltmak için bir silikon ses sönümleyici içeriyor.

Ek olarak, anahtarlar ve dengeleyiciler, sorunsuz bir yazma deneyimi sağlamak için iyi hale gelmiş. Razer, yeni modelin önceki raporlara uygun olarak, kullanım ömrü boyunca 100 milyon tuş vuruşu yapabildiğini de iddia ediyor.

Razer Huntsman V2 klavyesinin hem kırmızı hem de mor renk çeşidi bulunuyor. Razer Huntsman V2, çok işlevli bir kadran ve dört medya tuşu ekliyor. Cihaz, daha fazla stabilite ve konfor sunmak için alüminyum bir üst plakaya ve bilek desteğine sahip. Cihazın fiyatı 190 dolar olarak belirtildi.

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