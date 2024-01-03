Realme 12 Pro TENAA Onayından Geçiyor

Çinli telefon üreticisi Realme’nin merakla beklenen orta/üst segment telefonu Realme 12 Pro, TENAA onayıyla gündeme geldi. RMX3841 ve RMX3843 model numaralarıyla iki farklı varyant olarak onaylanan cihazın görselleri sızdırıldı. Kamera tasarımı, GT5 Pro’dan ilham alırken, arka taraftaki daire şeklindeki ada içindeki kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ayrıca, cihazın arka tarafında Realme 11 Pro’da olduğu gibi deri kaplama ve telefonu ortadan ikiye ayıran dikiş detayı bulunuyor.

Realme 12 Pro güçlü zoom özelliğiyle geliyor

Sızan görsellerde dikkat çeken bir detay, “20X” ibaresiyle tanımlanan telefoto kameranın varlığıdır. Bu, Realme 12 Pro’nun güçlü bir zoom özelliği sunacağını ve muhtemelen orta segmentte yer alan bir telefona dijital zoom kapasitesi getireceğini işaret ediyor. Arka taraftaki kamera kurulumu henüz tam olarak seçilemese de, periskop lens gibi detaylar gözlemleniyor.