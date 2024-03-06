Realme 12 Serisi Resmi Olarak Tanıtıldı

Realme 12 serisi, serinin en yeni üyesi Realme 12 sayesinde artık dört güçlü bir grup haline geldi. 12 serisinin giriş seviyesi modeli, Dimensity 6100+ yonga setinin yanı sıra 3x sensör içi yakınlaştırmalı 108 MP ana kamerayı da beraberinde getiriyor. Buna ek olarak 45W şarjlı 5.000 mAh pil ile piyasaya sürülüyor.

Realme 12 Dimensity 6100+ ile geliyor

Realme 12, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç IPS LCD üzerine inşa edilmiştir. Panel, 950 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahiptir ve ayrıca 8 MP’lik bir selfie kamerasına sahiptir. Realme, 3x sensör içi yakınlaştırma sunan 108MP ISOCELL HM6 ana sensör tarafından yönetilen çift kamera kurulumuna sahipti. Arkadaki diğer sensör ise 2MP derinlik yardımcısıdır.

MediaTek’in Dimensity 6100+ modeli, 6/8 GB RAM ve microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 128 GB depolama alanının yanında yer alıyor. Bu aynı zamanda markanın Dinamik Düğmesine sahip ilk Realme telefonudur. Güç düğmesi parmak izi tarayıcı işlevini de görüyor ve ayrıca kamera uygulamasını başlatmak ve uzun basıldığında rahatsız etmeyin moduna geçiş yapmak gibi 7 işlev arasında geçiş yapabiliyor.