Realme, 2024’de Kadar 100 Milyon Kullanıcıya Erişecek!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, gelecekte hedeflediği planlarını açıkladı. Firma GSM Birliği, Qualcomm ve Counterpoint Research ile ortaklaşa düzenlediği yeni 5G zirvesinde gelecek için planlarını resmen duyurdu. Firma gelecekte 5G teknolojisine daha fazla yatırım yapacaklarını ve milyonlarca kullanıcıya erişeceğini bildirdi.

Açılış konuşmasında şirket yetkilisi 2024 yılına kadar Realme‘nin 100 milyondan fazla aktif 5G kullanıcısına erişeceğini dile getirdi. Ayrıca şirket bununla birlikte 5G yatırımlarını gelecek yıl ile birlikte %50‘den %70‘e çıkarıyor. Şirket böylelikle 5G bağlantısına olan yatırımını daha da fazla güçlendirerek yoluna devam edecek.





Realme, sadece 5G bağlantı seçeneği ile ilgili bilgiler açıklamadı aynı zamanda yetkili firmanın 2022 yılına kadar yirmiden fazla model akıllı telefon sunacağını söyledi. İlk olarak şirket 5G cihazlarını önümüzdeki yıllarda 100 dolar civarında sunmayı hedefliyor. Buna ek olarak ise performans odaklı bir amiral gemisi serisi ve yeni bir GT serisini de sunmayı planlıyor.





Şirket bu yıl ise Temmuz ve Ağustos aylarında yeni modelleriyle karşımıza çıkacak. Realme, önümüzdeki yıl ile birlikte Ar-ge kaynaklarının %90‘nını yani 300 milyon dolarını 5G ürün geliştirmeye haracayacak. Buna destek olarak şirket Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika bölgelerinde 5G AR-GE merkezleri kurmaya hazırlanıyor.