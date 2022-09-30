Realme 8 İnceleme

Realme, 2018’den beri var olmasına rağmen tam olarak bilinmiyor. Adı, ülkede bir sürü rekor kırdığı için Hindistan’da daha iyi biliniyor ve aynı zamanda ülkenin dördüncü en büyük akıllı telefon markası. Yine de İngiltere ve ABD’de ve üllkemizde daha az bilinen bir marka. Realme 8 de markanın takdiri hak eden bütçe dostu ve iyi performanslı bir telefonuyken hak ettiği değeri tam olarak göremiyor. Bu yazımızda yeni, iyi ve ucuz bir telefon arayanlar için Realme 8‘i tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

Realme 8’e İlk Bakış

Gövde: 160.6×73.9×8.0 milimetre, 177 gram; Ön cam, plastik çerçeve, plastik arka.

160.6×73.9×8.0 milimetre, 177 gram; Ön cam, plastik çerçeve, plastik arka. Ekran: 6.40 inç Süper AMOLED, 1000 nit (en yüksek), 1080×2400 piksel çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 411ppi; Her zaman açık ekran.

6.40 inç Süper AMOLED, 1000 nit (en yüksek), 1080×2400 piksel çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 411ppi; Her zaman açık ekran. İşlemci: Mediatek Helio G95 (12 nm): Sekiz çekirdekli (2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4.

Mediatek Helio G95 (12 nm): Sekiz çekirdekli (2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4. Bellek: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM; UFS 2.1; microSDXC (özel yuva).

64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM; UFS 2.1; microSDXC (özel yuva). İşletim Sistemi/Yazılım: Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Arka kamera: Geniş (ana): 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.73 inç, 0.8µm, PDAF; Ultra geniş açı: 8 MP, f/2.3, 119, 16mm, 1/4.0 inç, 1.12µm; Makro: 2 MP, f/2.4; Derinlik: 2 MP, f/2.4.

Geniş (ana): 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.73 inç, 0.8µm, PDAF; Ultra geniş açı: 8 MP, f/2.3, 119, 16mm, 1/4.0 inç, 1.12µm; Makro: 2 MP, f/2.4; Derinlik: 2 MP, f/2.4. Ön kamera: 16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.0 inç, 1.0µm.

16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.0 inç, 1.0µm. Video: Arka kamera : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, cayro-EIS; Ön kamera : 1080p@30/120fps, cayro-EIS.

Arka kamera : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, cayro-EIS; Ön kamera : 1080p@30/120fps, cayro-EIS. Pil: 5000mAh; Hızlı şarj 30W, 26 dakikada %50, 65 dakikada %100 (reklamı).

5000mAh; Hızlı şarj 30W, 26 dakikada %50, 65 dakikada %100 (reklamı). Diğer Özellikler: Parmak izi okuyucu (ekran altı, optik); NFC; 3,5 mm kulaklık girişi.

Tasarım

Realme 8 sadece 177 gram ağırlığında ve küçük elleriniz olsa bile rahat hissettiriyor. Biraz kavisli bir arkaya sahip, ancak kenarların ekrandan ve arkadan biraz dışarı çıkması ve ekstra bir çıkıntı oluşturması gerçeğiyle bu biraz dengeleniyor.

Daha dikkat çekici bir şekilde, arka ve çerçeve hem plastik hem de Realme 8’i biraz ucuz hissettiriyor, ancak bu cihazı bu kadar iyi fiyatlı tutmak için adil bir yol diyebiliriz. USB-C bağlantı noktası, hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte altta yer alıyor. Kolay erişim için ses kontrolleri ve güç düğmesi sağ tarafta.

Parmak izi sensörü ekranın içine yerleştirilmiş. Benzer şekilde, selfie kamera sol üst köşede uygun şekilde göze batmıyor ve cihazın ön tarafının oldukça temiz görünmesini sağlıyor.

Ekran

Realme 8’in ekranı oldukça güzel. 6,4 inç 1080 x 2400 Süper AMOLED ekran, 1000 nit’lik en yüksek parlaklık vaat ediyor. Akış içeriğini izlemek için iyi bir boyut ve üzerinde hızlı tempolu oyunlar oynarken de herhangi bir sorun fark etmedik.

Bu ekranın altında bir parmak izi tarayıcı var ve bu da bizim sevdiğimiz şey. Arkaya bir parmak izi sensörü yerleştirmekten biraz daha akıllı ve onu her kullandığımızda son derece olduğunu farkettik.

OLED sunmanın sonucu olarak, yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı. Bu nedenle daha hızlı 90 Hz ve 120 Hz ekranlarda bulunan daha yumuşak kaydırma ve performansı elde edemezsiniz. Çözünürlük Full HD olduğu için mutluyuz.

AMOLED’i daha hızlı bir yenileme hızına öncelik verme seçiminin muhtemelen doğru olduğunu düşünüyoruz. Daha yüksek kare hızları arayan oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir, ancak bu tam olarak üst düzey bir oyun cihazı değil. Ve günlük kullanım için, OLED panelinin geliştirilmiş rengi ve derinliği, muhtemelen ortalama bir kullanıcı için daha belirgin.

Teknik Özellikler ve Performans

Saf teknik özellikler açısından bakıldığında, Realme 8’in oldukça ucuz bir telefon olduğu açık. Ancak bu, günlük kullanım için son derece yeterli bir model. Telefonun kalbinde MediaTek’in 4, 6 veya 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB depolama ile eşleştirilmiş Helio G95 işlemcisi bulunuyor.

G95, aslında Realme’nin daha önce Realme 7’de kullandığı çipin aynısı, ancak fiyat göz önüne alındığında hala geçerliliğini koruyor. Performans çığır açıcı değil, ancak telefon, Pixel 4a gibi fiyatının iki katı olan bazı telefonlara karşı bile kendine has özellikler vaat ediyor.

Düzenli kullanımda, telefon, daha ucuz bir cihazdan endişe duyabileceğiniz çok az gecikme ile çoğunlukla pürüzsüz ve iyi hissettiriyor. Realme 8 her zaman uygun şekilde yanıt veriyor. Kilidi bir parola, parmak izi veya yüzünüzle açsanız da, telefon dokunuşunuza hızlı bir şekilde yanıt veriyor, böylece kısa sürede sizi rahatsız eden o anlık duraksama yaşamıyorsunuz.

Geekbench 5 kullanarak yaptığımız kıyaslama testlerinde oldukça memnun kaldık. MediaTek Helio G95 yonga setine sahip olan telefon, tek çekirdekte 530 puanla 1.676 çoklu çekirdek puanı verdi. Benzer şekilde, kullanımda oyunlar iyi performans gösterdi. Telefonun 4,6 ve 8GB RAM modelleri bulunuyor. Test ettiğimiz model 6 GB RAM ile geliyor. Birazcık zorlandığını belirtelim, bu yüzden alırken 4GB RAM’i tercih etmek yerine 6 veya en iyisi 8 GB RAM’i tercih etmelisiniz.

Yazılım

Daha önce bir Oppo telefonu kullandıysanız, yazılım deneyimi size tanıdık gelecek. Arayüz net ve gezinmesi oldukça basit, ayarları daha net tutmak için renkli simgelerle ve çoğunlukla kontrolleri ve seçenekleri bulmanın kolay olduğunu ve bunların olmasını beklediğiniz yerde olduğunu göreceksiniz.

Devam eden destek açısından Realme, telefonlarına iki yıllık yazılım desteği sağlama politikasına sahip. Ancak bu, iki tam Android sürümü güncellemesini garanti etmiyor. Bu, Android 12 için bir güncelleme ve en az iki yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor. Android 11 ve Realme UI 2.0 genel olarak iyi bir performans vaat ediyor.

Pil Ömrü

Realme 8, 5.000 mAh pil kapasitesine sahip ve bunun hakkını veriyor. Bizim testimiz boyunca pil ömrünün oldukça uzun olduğunu kanıtladı, bu yüzden her zaman şarj etme konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Fakat pil kullanım durumunuza göre farklılık gösterecektir bu nedenle çok fazla oyun oynuyorsanız daha hızlı bitecektir.

Realme 8, 30W gücüyle hızlı bir şekilde şarj oluyor ve 25 dakikadan biraz fazla bir sürede %50’ye kadar geri dönmeyi vaat ediyor. Tam şarj bir saatten biraz fazla sürüyor.

Kamera

Realme 8, sol üst köşede bulunan ve yalnızca çok az dışarı çıkan dört arka kameraya sahip. Bunlara 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası dahil.

Realme 8’in kamera performansı sıradan. Bu, iyi aydınlatmada harika bir iş çıkaran ancak karanlıkta daha az iş yapan bir ana lens ve bir ekstra lens üçlüsü elde ettiğiniz anlamına geliyor.

Ana kamera, aydınlatma yan taraftayken kendi kendine yeten bir 64MP, f/1.8 lensten oluşuyor. Gündüz çekimleri parlak, canlı ve ayrıntılı ve HDR, aydınlatma çok aşırı olmadığı sürece renk aralığını idare etme konusunda iyi bir iş çıkarıyor.

Loş koşullarda kalite keskin bir şekilde düşüyor ve düşük ışıkta oldukça kötü. Yine de Gece modu, statik nesneleri çektiğiniz sürece yardımcı oluyor. Fakat fiyatına göre gayet iyi iş çıkardığını belirtmekte fayda var.

8MP, f/2.3 ultra geniş açılı kamera, 2MP makro ve derinlik sensörleriyle birlikte ana lensi destekliyor. Ultra geniş, temel özellikler için yeterince iyi, ancak azaltılmış ayrıntı ve daha az gerçekçi renkler ile ana kameradan açıkça daha düşük. Derinlik sensörü portre çekimlerinin yapılmasına yardımcı oluyor.

Ön tarafta, 16MP ve f/2.5 olan bir selfie kamerası car. Ana kameraya çok benzeyen bu, arka kameradan biraz daha az ayrıntıya sahip olsa da, aydınlatma kendi lehine çalışırsa harika sonuçlar vaat ediyor. Yardımcı olacak ekstra bir sensör olmasa bile öne bakan portre modu da etkileyici ve kameranın diğer eksikliklerinden bazılarını gizlemek için uzun bir yol kat ediyor.

Artıları

+ Keskin ekran

Keskin ekran + İyi oyun performansı

İyi oyun performansı + İyi kameralar

Eksileri

-Karanlıkta kötü çekim yakalıyor

-5G desteği yok

-Biraz ucuz bir his veriyor ve tasarımda sınıfta kalıyor

Alınır Mı ?

Bütçesi kısıtlı bir oyuncuysanız alın.

Realme 8 fiyatına göre oldukça hızlı ve bu kesinlikle bizi normalden daha fazla oyun oynamaya ittii. Hareket halindeyken oyun oynamayı seviyorsanız bu telefonu rahatlıkla alabilirsiniz.

Çok yönlü sağlam istiyorsanız alın.

İhtiyacınız olan her şeyden biraz sunan Realme 8, aklınızı başınızdan alacak tek bir özelliğe sahip olmayabilir, ancak yine de güvenilir olduğunu belirtmeliyiz.

Fiyat performans ürünü istiyorsanız alın.

Fiyatına göre cıvıl cıvıl performansının yanı sıra, Realme 8 hızlı bir şekilde şarj oluyor. Sabırsızsanız ve telefonunuzla daha fazla zaman geçirmek istiyorsanız, bu büyük bir nimet.