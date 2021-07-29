Realme Book, Ağustos Ayında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Haziran ayında Realme, bu yıl Realme Pad tablet ve Realme Book dizüstü bilgisayarını piyasaya süreceğini doğruladı. Şirketin her iki cihazı birden fazla pazarda piyasaya sürmesi bekleniyor. Realme Pad hakkında yeni bir bilgi bulunmamakla birlikte, Realme Book’un çıkış tarihi yakın olabilir gibi görünüyor. Bunun nedeni ise şirketin ilk notebookunun Çin’in 3C otoritesinden onay almış olmasından kaynaklanıyor. Realme Book, çok yakında resmiyet kazanabilir.

Ekran görüntüsünde de görülebileceği gibi, 3C otoritesi Realme’nin yeni taşınabilir dizüstü bilgisayarını onayladı. Liste ayrıca, cihazın perakende paketinin 65W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir VCA7JECH şarj cihazı içerebileceğini ortaya koyuyor.

Geçmiş raporlar, alüminyum gövdeli Realme Book’un Apple MacBook Air‘e çok benzeyeceğini söylemişti. Cihazın Real Blue, Real Red ve Real Apricot gibi renklerde gelmesi bekleniyor. Cihaz, 3:2 en boy oranı sunan 14 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bilgisayarın Intel’in 11. nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerinden güç alması bekleniyor.

Realme Book, Windows 10 ile çalışacak ve Windows 11 güncellemesi almaya hak kazanacak. Parmak izi tarayıcı işlevi gören bir güç düğmesine sahip bir şık klavye ile gelecek. Bağlantı cephesinde, Realme Book’un kullanıcılara bir USB–A bağlantı noktası, iki USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve bir şarj bağlantı noktası sunması bekleniyor.