Realme Brick Bluetooth Hoparlör Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Hindistan’da GT Neo 2 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şirket, yeni amiral gemisi sınıfı cihazın yanı sıra bölgede; Brick Bluetooth Speaker, 4K Smart Google TV Stick, Buds Air 2 gibi bir dizi başka ürünü de piyasaya sürdü. Bu yazımızda Realme Brick Hoparlörü ele alıyoruz.

Realme Brick Bluetooth Hoparlör, adından da anlaşılacağı gibi, dikdörtgen küboid tasarımıyla; Realme’nin yeni bir taşınabilir hoparlörü olarak satışa çıktı. Üstelik son derece de kaliteli.

Bu Bluetooth hoparlör, 20W ses çıkışı verebiliyor; ve dinamik bas güçlendirme sürücülerinden oluşan 2 hoparlör ünitesine sahip. Ayrıca Realme Link uygulamasıyla da uyumlu olacak.

Şirket, bir USB C Tipi şarj portu aracılığıyla tek bir tam şarjla 14 saate kadar sürebileceğini iddia ediyor. Hatta iki ekstra bas radyatörle birlikte geliyor ve IPX5 su direncine sahip. Cihazın fiyatı 40 dolar olacak.

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