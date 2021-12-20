Realme Buds Q2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün erken saatlerde yeni bir ses ürünü piyasaya sürdü. Söz konusu kulaklık, şirketin Çin pazarı için tasarladığı bir ürün. Ayrıca Realme Buds Q2 adıyla geliyor.

Realme Buds Q2

İlginç bir şekilde bu cihaz, Hindistan ve Pakistan gibi bazı diğer Asya pazarlarında da görücüye çıktı. Teknik özellikleri benzer olsa da bu model, ANC (Aktif Gürültü Önleme) üzerinden ENC (Çevresel Gürültü Önleme) desteği ile geliyor.

Ayrıca Buds Q2, 5 saate kadar pil ömrü ve şarj kutusuyla birleştirildiğinde; toplam 20 saat ses çalma süresi sunuyor. Resmi notlara göre sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saat bile kullanılabiliyor.

Kulaklıklar, Bass Boost+ geliştirme teknolojisine sahip 10 mm’lik dinamik bir sürücüyle geliyor. Buds Q2, oyun sırasında ses ve görseller arasında herhangi bir gecikmeyi önlemek için gecikmeyi; 88 ms’ye düşüren mobil oyun moduna sahup. Hatta Bluetooth 5.0‘ı da destekliyor.

Şu an itibariyle Buds Q2, JD.com gibi popüler e-ticaret sitelerinde satışta ve 25 dolar fiyat etiketine sahip. Renkler için siyah, mavi ve gri versiyonlar dahil olmak üzere çoklu renk çeşitleri mevcut.

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