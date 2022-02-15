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Realme Buds Q2s Renk Seçenekleri Ve Fiyatı Gün Yüzüne Çıktı!

Realme Buds Q2s, geçen yıl Haziran ayında Hindistan'da tanıtılan Buds Q2'nin bir çeşidi olarak piyasaya çıkacak. 10 mm sürücüler, Aktif Gürültü Önleme (ANC), IPX5 su geçirmezlik, 88 ms düşük gecikme, USB Type-C hızlı şarj, 28 saatlik pil yedekleme gibi özellikler vaat edecek.

Ayşen Sıla

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Realme-buds

Realme, Avrupa’da Realme 9 Pro; Realme 9 Pro Plus ve Realme 9i akıllı telefonlar da dahil olmak üzere piyasada birkaç yeni ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket ayrıca Realme Buds Q2s adlı yeni TWS kulaklıkları da tanıtacak.

Yeni bir rapor, Realme Buds Q2s’in yakında; bütçeye uygun gerçek kablosuz kulaklıklar olarak tanıtılacağını iddia ediyor. Rapor ayrıca kulaklıkların renk seçeneklerinin yanı sıra fiyatlandırmasını da ortaya koyuyor.

TWS kulaklıkların Night Black, Paper Green ve Paper White olmak üzere; üç renk seçeneğiyle gelmesini bekliyoruz. Fiyatlandırmaya gelince, rapor Avrupa pazarlarında yaklaşık 29 Euro’ya mal olacağını belirtiyor.

Realme-buds

Adından da anlaşılacağı gibi, Realme Buds Q2s; geçen yıl Haziran ayında Hindistan’da tanıtılan Buds Q2’nin bir çeşidi olarak piyasaya çıkacak. 10 mm sürücüler, Aktif Gürültü Önleme (ANC), IPX5 su geçirmezlik, 88 ms düşük gecikme, USB Type-C hızlı şarj, 28 saatlik pil yedekleme gibi özellikler vaat edecek.

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Kaynak91 Mobiles

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