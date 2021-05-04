Realme C20A Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Realme, farklı pazarlarda Realme C20, Realme C21 ve Realme C25 gibi birkaç C serisi telefonu piyasaya sürdü ve şimdi başka bir C serisi telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme C20A adlı bir telefonun bu ayın sonlarında satışa sunulacağı söyleniyor.

Şirket yalnızca Realme C20A’nın 6.5 inç ekran ve 5.000 mAh pil ile donatıldığını doğruladı. Telefon hakkında pek bir şey bilinmiyor. Şirketin C20A’yı duyurmadan önce birkaç bilgi vermesini bekliyoruz. Telefonun, Realme C20 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Realme C20 ise, su damlası çentiği olan bir 6.5 inç IPS LCD ekrana sahipti. 720 x 1600 piksellik bir HD + çözünürlük sunuyordu. Helio G35 işlemci 2 GB RAM ile birlikte gelen telefon, 32 GB dahili depolama alanı ve daha fazla depolama için microSD kart yuvası sunuyordu.

Telefonda Realme UI 2.0 ile birlikte Android 11 işletim sistemi bulunuyordu. Arka kamerası 8 megapiksel ve önde 5 megapiksel kamerası olduğunu da hemen söyleyelim. Cihaz, 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil barındırıyodu ve parmak izi tarayıcısına sahip değildi.