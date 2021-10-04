Realme GT Neo 2, Küresel Pazara Hazırlanıyor!

Birkaç hafta önce Realme, en yeni akıllı telefonunu Çin’deki kendi iç pazarında Realme GT Neo 2 adıyla piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, cihaz bu yılın başlarında piyasaya sürülen GT Neo‘nun kardeşi olarak piyasaya çıktı.

Şirket şimdi Realme GT Neo 2; bu ayın sonlarında Hindistan pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak yakında piyasaya sürüleceği tek bölge bu değil. Çinli firma, Realme GT Neo 2’yi Avrupa’da da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Realme GT Neo 2, Avrupa pazarında üç renk seçeneğiyle gelecek. Temel model 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunacak. 369 euroya mal olacak. Öte yandan, 12 GB RAM ve 256 GB depolama modeli 459 euro fiyatla satışa çıkacak. Ancak, duyuru tarihi ve kullanılabilirliği henüz belli değil.

Teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse GT Neo 2, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip. 65W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 5.000mAh pil de var.Bu şarj cihazı yalnızca 36 dakikada tam şarj imkanı sağlıyor.

Cihazın ön tarafında, 120Hz yenileme hızı ve 600Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1300 nit maksimum parlaklık sunan 6.62 inç FHD+ Samsung E4 AMOLED ekran var. GT Neo2, çift stereo hoparlör ve Dolby Atmos Games desteği ile geliyor.