Realme GT2 Serisi Satış Rekorları Kırıyor

Birkaç gün önce Realme bir lansman etkinliğine ev sahipliği yaptı ve kendi ülkesinde en yeni Realme GT2 ve GT2 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Bugün her iki cihaz Çin pazarında satışa çıktı.

Şimdi, Realme GT2 serisinin ilk satışından elde edilen veriler rekoru gösteriyor. Seri, satışa çıktığından bu yana 200 milyon yuan değerinde telefon sattı. Büyük ilgi şirket tarafından paylaşıldı.

Bu arada Realme GT2, 120Hz yenileme hızı desteği ile; biraz daha küçük 6.62 inç Samsung E4 AMOLED ekrana sahip. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunurken 720Hz dokunmatik örnekleme oranı/1000Hz akıllı anlık dokunmatik ile birlikte geliyor.

Temel özellikler açısından, Realme GT2, 2021 amiral gemilerine güç veren; Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyle geliyor. İşlemci, farklı modellerde 8GB / 12GB RAM ile eşleşmiş. Cihaz, yerleşik bir 5000mAh pile sahip ve 65W flaş şarjı destekliyor.

Fotoğraf açısından, Realme GT2, 119 derece ultra geniş açılı lensle birlikte bir Sony IMX766 OIS amiral gemisi ana kamerasını bir araya getiriyor. Ayrıca ön tarafta ise 16 MP selfie kamera var.. Cihaz ayrıca GT2 Pro’da bulunan ücretsiz anahtar anten, çok işlevli NFC, X ekseni lineer motor; Dolby Atmos çift hoparlör/Hi-Res ses kalitesi sertifikası ve Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 gibi çeşitli özelliklerle geliyor.