Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Realme Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor: 10 Dk’nın Altında Yüzde 100 Şarj! Teknoloji Haberleri Realme Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor: 10 Dk’nın Altında Yüzde 100 Şarj! Emine Emre 3 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasında yüksek performansıyla göz alan telefonlar günden güne artıyor. Her ne kadar telefonların gücü önemli olsa da şarj olma süresi ve batarya ömrü de büyük önem taşıyor. Son dönemde artan hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışan markalar artmakta. Bu kapsamda dudak uçuklatan performansla Realme hızlı şarj teknolojisi geliyor; telefonlar 10 dakikanın altında bir sürede yüzde 100 şarj olabilecek. İşte ayrıntılar…

Realme Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor: 10 Dk’nın Altında Yüzde 100 Şarj!

Realme yeni hızlı şarj teknolojisini duyurdu. 300W’lık hızlı şarj teknolojisi ile telefonlar 10 dakikanın altında bir sürede yüzde 100 şarj olabilecek. Realme yeni şarj teknolojisini 14 Ağustos 2024 tarihinde tanıtacak.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hızlı şarj teknolojisi her ne kadar zaman kazandıran pratik bir çözüm olsa da aslında kullanıcıların çok fazla tercih etmedikleri bir yöntem. Zira batarya sağlığı açısından ve telefonu fazla ısıtması gibi dezavantajları bulunuyor. Bunun yanı sıra yine de hızlı şarj teknolojisi aşamalı olarak artmakta. Bu kapsamda Android cihazlarda 240W’ı bulan şarj teknolojisi mevcut.

Android tarafında yüksek hızlı şarj özellikleri görünse de iPhone’larda aynı durum söz konusu değil. Örneğin iPhone 15 serisinde 27W gücüne kadar olan şarj teknolojisi mevcut. Android tarafında 240W gücü aşılmışken Apple’ın bu seviyede kalması pek çok kullanıcıyı şaşırtıyor denilebilir.

Realme 300W Hızlı Şarj Teknolojisi 14 Ağustos’ta Tanıtılacak

Realme 8 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamayla yeni 300W’lik hızlı şarj teknolojisini 14 Ağustos’ta duyuracağını açıkladı. Çinli dev şirket açıklamasında yeni teknolojisinden “teknolojik atılım” şeklinde bahsetti. Realme’nin 300W’lik teknolojisinden önce 2023 yılında 240W hızlı şarjı piyasaya çıkmıştı. Bu teknoloji realme GT5 ile GT Neo 5 akıllı telefon modellerinde kullanılmıştı.

Hızlı şarj alanında çalışmalarına devam eden marka 300W’lık hızlı şarjın detaylarını paylaşmadı fakat bu teknoloji ile yüzde 100 şarj olma süresinin 5 dakikadan daha kısa bir zamanda gerçekleşmesi beklenmekte. Teknolojinin detayları henüz tam olarak bilinmiyor ve bunun için 14 Ağustos’a kadar beklememiz gerekmekte.

Hızlı Şarj Telefon Maliyetini Artırabilir!

Çinli dev realme bahse konu teknolojisi hakkında oldukça iddialı. Bununla birlikte şimdiye dek 300W teknolojisi yalnızca Redmi tarafından sergilendi. Söz konusu teknoloji ile cihazların sıfırdan yüzde 50’ye kadar 3 dakikadan az bir sürede, sıfırdan yüzde 100’e kadar 5 dakikadan daha kısa bir sürede şarj olacağı aktarıldı. Demo gösterimi yaklaşık bir buçuk yıl önce yapıldı; bunun yanı sıra bahse konu teknolojiye sahip bir cihaz henüz satışa sunulmadı.

Hızlı şarj teknolojisi, zamanla yarıştığımız bu çağda muhteşem bir özellik ancak getirdiği kolaylıkla birlikte bazı dezavantajları da bulunmakta. Telefonun ısınması ve bataryanın sağlığı en önemli eksi yönlerinden. Hızlı şarjın telefonun ısınmasına sebep olması; yeni ve daha verimli soğutma sistemi gerekliliğini artırmakta. Dolayısıyla bu da maliyeti artırmakta. Bakalım 300W’lik hızlı şarj teknolojisi piyasada nasıl bir yer bulacak, bekleyip göreceğiz.