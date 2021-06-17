Realme Narzo 30 4G ve 5G 24 Haziran’da Tanıtılacak!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Realme‘nin Hindistan CEO‘su Madhav Sheth, şirketin Haziran ayı içerisinde yeni Narzo 30 4G ve 5G akıllı telefonunu piyasaya süreceğini dile getirmişti. Bugün ise şirketin bu yeni planını doğrulayan bir bilgi paylaşıldı. Realme, 24 Haziran tarihinde yeni Narzo 30 4G ve bir de 5G versiyonunu resmi olarak tanıtacağını açıkladı.

Açıklanan bilgiye baktığımızda şirket bu akıllı telefon modelinin yanında bir de yeni Smart TV‘sini de gün yüzüne çıkaracak. Smart TV 32 olarak karşımıza çıkan yeni modelin yanı sıra şirket daha başka sürprizlerle de karşımıza çıkabilir. Bu konuda henüz bir bilgi olmasa da Buds Q2 TWS kulaklığın duyurulması bekleniyor. Ayrıca buna ek olarak Buds Air 2 Neo‘nun da tanıtılacağı söyleniyor.

Realme Narzo 30‘a baktığımızda ise şirket cihazın hem 4G hem de 5G versiyonunu piyasaya sürecek. Tabi bu model ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Cihazın küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Cihazın her iki versiyonu da 6.5 IPS LCD, 90Hz bir ekrana sahip olacak.

Yine her iki modelin ön yüzünde 16 Megapiksel selfie kamera, arka tarafında ise 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Yeni Narzo 30 4G‘nin içerisinde Helio G95 yongası, 5G versiyonunda ise Dimensity 700 yongası bulunuyor. Android 11 ve Realme UI 2.0 çalışacak olan her iki versiyonda 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Smart TV 32 inç modeline döndüğümüzde 400 nit FullHD çözünürlükte bir ekran görüyoruz. Yeni televizyon Android 9 Pie tabanlı Android TV ile çalışacak. Ayrıca Chroma Boost ve Chromecast cihazın içerisine yerleşik şekilde gelecek. Yeni TV’nin ses tarafına baktığımızda ise Dolby Audio ve 24W dörtlü Stereo hoparlörler yer alacak.