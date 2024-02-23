Realme Narzo 70 Pro 5G’yi 6 Mart’ta Tanıtıyor

Birkaç gün önce Realme, Realme 12+ 5G’yi 6 Mart’ta Hindistan’da piyasaya süreceğini duyurdu. Ancak marka bugün Narzo 70’i de piyasaya süreceğini duyurduğundan, Realme’nin önümüzdeki ay Asya ülkesinde tanıtacağı tek akıllı telefon bu değildir. Realme, Narzo 70 Pro 5G’nin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı ancak marka, akıllı telefonun OIS’li 50MP Sony IMX890 kameraya sahip olacağını doğruladı.

Realme Narzo 70 Pro 5G 50 MP Sony kamerayla geliyor

Realme Hindistan’ın Narzo 70 Pro 5G için hazırladığı etkinlik sayfası, akıllı telefonun düz bir tasarıma sahip olacağını ve arkasında dairesel bir kamera adasına sahip olacağını da ortaya koyuyor. Akıllı telefon yeşil renkle gösteriliyor ancak muhtemelen daha fazla renk seçeneği oluyor. Tanıtımı öncesinde Realme Narzo 70 Pro 5G hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebilirsiniz.