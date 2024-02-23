Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Realme Narzo 70 Pro 5G’yi 6 Mart’ta Tanıtıyor
Teknoloji Haberleri

Realme Narzo 70 Pro 5G’yi 6 Mart’ta Tanıtıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
23 Şubat 2024
10 Görüntüleme 0
Realme Narzo 70 Pro 5G'yi 6 Mart'ta Tanıtıyor

Birkaç gün önce Realme, Realme 12+ 5G’yi 6 Mart’ta Hindistan’da piyasaya süreceğini duyurdu. Ancak marka bugün Narzo 70’i de piyasaya süreceğini duyurduğundan, Realme’nin önümüzdeki ay Asya ülkesinde tanıtacağı tek akıllı telefon bu değildir. Realme, Narzo 70 Pro 5G’nin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı ancak marka, akıllı telefonun OIS’li 50MP Sony IMX890 kameraya sahip olacağını doğruladı.

Realme Narzo 70 Pro 5G'yi 6 Mart'ta Tanıtıyor

Realme Narzo 70 Pro 5G 50 MP Sony kamerayla geliyor

Realme Hindistan’ın Narzo 70 Pro 5G için hazırladığı etkinlik sayfası, akıllı telefonun düz bir tasarıma sahip olacağını ve arkasında dairesel bir kamera adasına sahip olacağını da ortaya koyuyor. Akıllı telefon yeşil renkle gösteriliyor ancak muhtemelen daha fazla renk seçeneği oluyor. Tanıtımı öncesinde Realme Narzo 70 Pro 5G hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0