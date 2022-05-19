Realme Pad 5G’ye Dair Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

Bu haftanın başlarında, Realme’nin yakında Çin’de yeni bir tablet daha piyasaya sürmeyi planladığını bildirmiştik. Şirket daha önce Realme Pad ve Pad Mini‘yi piyasaya sürmüştü ve şimdi yeni bir üst seviye model piyasaya çıkacak.

Bu yeni tablet, Pad serisinin bir parçası olacak ancak; amiral gemisi sınıfı Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak. Daha ince ayrıntılar hala bilinmemekle birlikte, QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yüksek yenileme hızı desteğine sahip bir LCD panelle gelecek. Kaputun altında, cihaza güç sağlayan büyük bir 8.360 mAh pil yer alıyor.

Bugün erken saatlerde (19 Mayıs 2022); Çinli akıllı telefon üreticisinin Başkan Yardımcısı Xu Qi, yaklaşmakta olan tablet için başka bir yeni poster paylaşmak üzere Weibo’ya gitti. Bu poster çok fazla bilgi vermedi, ancak yaklaşan tabletin segment kralı olacağını da ekledi. Başka bir deyişle, rekabetçi fiyat etiketi sayesinde; onu diğerlerinden ayıran bazı birinci sınıf özelliklere sahip olacak.

Bu aynı zamanda en yeni Realme Pad’in Snapdragon 870 işlemcili en ucuz tablet olacağı anlamına geliyor. Şu an itibariyle, bu konuyla ilgili çok fazla bilgi mevcut değil. Ancak ilk raporlarımız, tabletin 26 Mayıs’ta Power Bank 3 Pro’nun; yaklaşan Naruto özel baskısının yanı sıra bu ay piyasaya çıkacağından da bahsetmişti. Lansman etkinliğini yakında ele alacağız.