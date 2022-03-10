Realme Techlife Watch S100 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme 9 5G ve Realme 9 Speed ​​Edition 5G akıllı telefonların yanı sıra şirket; Techlife markası altında Realme Techlife Watch S100 olarak adlandırılan yeni bir akıllı saati de satışa çıkardı.

Bu yeni akıllı saat, birinci sınıf bir görünüm ve his sunan metalik bir kaplamaya sahip. Diğer benzer ürünler gibi, bu ürün de sağlıkla ilgili birçok özellik vaat ediyor. Ayrıca kalp atış hızı sensörü, SpO2 monitörü ve cilt sıcaklığı monitörü ile; aktivite takibi için üç eksenli bir ivmeölçer dahil olmak üzere çeşitli sensörler içeriyor.

Realme Techlife Watch S100, 1,69 inç renkli dokunmatik ekrana ve yan tarafında navigasyon için kullanılabilecek bir düğmeye sahip. Aralarından seçim yapabileceğiniz 110 saat yüzü var ve ekran; sağlıkla ilgili verilerle birlikte bildirimleri ve mesajları gösteriyor.

IP68 sınıfına sahip ve 1,5 metreye kadar toza ve suya dayanıklı. Ayrıca akıllı saat, diğerlerinin yanı sıra hava tahmini, müzik kontrolü; kamera kontrolü, telefonumu bul, alarm, kronometre, zamanlayıcı ve el feneri gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Cihaz, diğerleri arasında dans, binicilik; açık havada koşma ve yürüyüş dahil olmak üzere 24 spor modu ile birlikte geliyor. Pil ömrüne gelince, şirket tek bir şarjla 12 güne kadar kullanım sözü verdi. Bu arada Realme TechLife Watch S100; Siyah ve Gri olmak üzere iki renkte satışa çıktı ve yaklaşık 26 dolar fiyat etiketine sahip.