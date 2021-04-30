Realme Watch 2 Resmi Olarak Tanıtıldı!

Bilindiği üzere Realme, sadece akıllı telefon üretmiyor aynı zamanda şirket akıllı saat pazarına da oldukça iyi yatırım yapıyor. Bunun en büyük kanıtı geçtiğimiz yıl ilk defa sunduğu Watch adındaki akıllı saati oluyor. Tabi şirket bu saat ile yetinmeyerek bu yıl Watch S adında farklı bir model daha tanıtmıştı.

Ancak ilk serinin devamı niteliğindeki model ise bugün Malezya‘da görücüye çıktı. Realme Watch 2 olarak karşımıza çıkan yeni akıllı saatin bir takım temel özellikleri bir öncekine göre arttırılmış durumda.

Realme Watch 2, 1.4 inç 320×320 piksel çözünürlüğünde 600 nit parlaklık sunan IPS LCD bir ekrana sahip. Cihazın içerisinde 100‘den fazla yeni ayarlanabilir arayüz seçeneği bulunuyor. Bununla birlikte saatin sağ tarafında tek bir düğme yer alıyor. Ayrıca yeni akıllı saat IP68 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı oldukça fazla dayanıklı bir yapıya sahip durumda. 38 gram ağırlığında olan yeni modelin bir önceki modelde olan 14 spor modu daha fazla genişletilmiş ve 100‘e çıkartılmış.

Sp02 kalp atış hızı sensörü ile gelen cihazın stres ve uyku takibi gibi modları da bulunuyor. Bir önceki nesilde 160 mAh batarya kapasitesiyle gelen cihaz, ikinci nesilde 315 mAh batarya kapasitesine çıkarak tek bir şarj ile 12 güne kadar kullanıcılara pil ömrü sunuyor. Şuan için şirketin yeni cihazını ne zaman satışa sunacağı belli değil ancak 55 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı kesinleşti.

Bilindiği üzere Realme, ülkemize de cihazlarını getiren bir firma ve ilk Watch serisi hala satılmaktadır. Bu nedenle yeni Watch 2‘nin de ülkemize gelmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde yeni akıllı saat hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.