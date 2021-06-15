Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro, Küresel Pazarda Satışa Sunuldu!

Realme bugün, Realme GT 5G’nin de tanıtıldığı Realme GT küresel lansman etkinliğini düzenledi. Şirket ayrıca yeni bir elektrikli süpürge tanıttı ve zamanı geldiğinde duyurulacak olan Realme Book’un tanıtımını da yaptı. Etkinlik sırasında Realme Watch 2 ve Realme Watch 2 Pro da duyuruldu.

Realme Watch 2 Pro, ilk olarak bu ayın başlarında Malezya’da duyuruldu, ancak şirket Watch 2’yi ilk kez sergiliyor diyebiliriz. İki akıllı saat, geçen yıl piyasaya sürülen Realme Watch’ın yerini alıyor. Yalnızca ekran boyutu ve pil boyutu ve diğer birkaç özellik bakımından birbirlerinden farklı olduklarını da belirtelim.

Realme Watch 2 Pro, 320 x 385 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1,75 inç ekran sunuyor. Realme Watch 2, 320 x 320 piksel çözünürlüğe ve 1,4 inç ekrana sahip olduğundan daha küçük, kompakt bir akıllı saat tercih eden kullanıcılar için tasarlanmış.

İki ekran da aynı 600 nit parlaklık vaat ediyor. Bununla birlikte, Watch 2 Pro, daha yüksek çözünürlüğe ve ekran boyutuna rağmen tek bir şarjla 14 güne kadar dayanabilen daha büyük 390mAh pil kapasitesine sahip. Watch 2 ise 12 gün çalışma vaadiyle geliyor.

Ek olarak, Watch 2 Pro çift uydu sistemi ile birlikte geliyor. Ancak Watch 2’de GPS desteği bulunmuyor. Her iki model de IP68 sertifikası bulunuyor. Akıllı saatler suya karşı korunaklı. Ayrıca optik kalp atış hızı sensörü ve kan oksijen izleme gibi diğer akıllı saat özellikleri de beraberinde getiriyorlar.

Saat bir kalp atış hızı izleyicisi, uyku döngüsü izleyicisi, adım sayacı, kalori ve kat edilen mesafe gibi diğer izleme özellikleriyle birlikte geliyor. Watch 2 serisi ayrıca açık havada koşu, yürüyüş, futbol, ​​basketbol, ​​badminton, ip atlama ve diğerleri dahil olmak üzere 90’a kadar spor modu sunuyor.

Watch 2 Pro, Space Grey ve Metallic Silver adlı iki renk seçeneği sunarken, Watch 2’de yalnızca Space Grey rengi bulunuyor. Realme Watch 2 Pro 67 dolar fiyat etiketine sahipken, Realme Watch 2 ise yaklaşık 91 dolar fiyatla geliyor.