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BBK Electronics alt kuruluşlarından biri olan ve 2018 yılında kurulan Realme, kısa sürede piyasada büyük yer edindi. Fiyat performans telefonları ile sektörde oldukça beğenilen Realme’nin giyilebilir teknoloji cihazları da oldukça revaçta. Bu kapsamda marka yeni telefonları ile birlikte akıllı saatini de 30 Temmuz’da gerçekleştireceği lansmanda tanıtacak. Ancak öncesinde Realme yeni akıllı saati Watch S2 özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Realme Yeni Akıllı Saati Watch S2 Özellikleri Belli Oldu

Realme 30 Temmuz’da bir tanıtım etkinliği düzenleyerek Realme 13 Pro 5G akıllı telefon serisini tanıtacak. Bununla birlikte tanıtımda realme watch S2 de lanse edilecek. Ancak lansmandan önce bu giyilebilir teknoloji cihazının bazı özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Buna göre watch s2 akıllı saatinin yuvarlak kadranlı bir tasarıma ve paslanmaz çelik gövdeye sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Realme tanıtım tarihinin ve cihazların yer aldığı görseli X sosyal medya platformunda paylaştı. Söz konusu görselden anlaşılacağı üzere metal kayışın yanı sıra gri ve mavi silikonlu kordonlar da mevcut. Ayrıca saatin kasasının yan kısmında bir taç ile ek düğme yer almakta.

Sade ve şık bir tasarıma sahip olan Realme Watch S2, IP68 sertifikasıyla gelmekte ve bu da demek oluyor ki cihaz su ve toz geçirmezlik özelliğine sahip. Yani gerek spor yaparken gerekse günlük kullanımda her hangi bir problem olmadan kullanılabilir. Batarya kısmına baktığımızda ise Watch S2’nin 380 mAh pil ile geldiğini söyleyebiliriz. Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış olan bu akıllı saat AI desteği ile 20 güne kadar pil ömrü sunmaktadır.

Realme Watch S2 30 Temmuz’da Çıkıyor

Realme Watch S2, 110 spor modunu desteklemekte; bu sayede kullanıcı fitness takiplerini bu akıllı saatle kolaylıkla yapabilir. Realme’nin bu yeni cihazında bluetooth ile arama özelliği de bulunmakta. Watch S2, yukarıda bahsettiğimiz gibi cihazda yapay zeka teknolojisi bulunmakta. ChatGPT tarafından desteklenen yapay zeka kişisel asistanı ve yapay zeka sesli asistanı cihaz yer almakta.

Realme Watch S2’nin bilinen özellikleri şimdilik bu kadar. Cihazın özellikleri detaylı bir şekilde 30 Temmuz 2024’te yapılacak lansmanda belli olacak. Watch S2’nin özellikleri belli olduğunda biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.