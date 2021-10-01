Realme, Yeni Ev Aletlerini Satışa Sundu!

Realme, bu yılın başlardın TechLife adı altında ev aletleri sunacağını bildirmişti. Şirket, üç yeni ürünüyle ekosistemini geliştirmeye çabalıyor. Ürünler arasında TechLife Hava Temizleyici, TechLife Robot Elektrikli Süpürge ve TechLife Elektrikli Süpürge bulunuyor.

Üç cihazdan yalnızca TechLife El Elektrikli Süpürgesi ilk kez görücüye çıkıyor. Hava temizleyici ve robotlu süpürge diğer pazarlarda zaten satışta.

Realme TechLife Hava Temizleyici

Realme TechLife Hava Temizleyici, yenilikçi bir hava kanalı tasarımı kullanıyor. 419 fit karelik bir odayı kaplamak için yeterli olan 330m³/h’lik yüksek bir CADR’ye sahip. Ayrıca beş farklı çalışma moduna sunuyor: Uyku modunda 46dB düşük gürültü seviyesi ile Uyku, Yumuşak, Normal, Güçlü ve Otomatik modları, uykunuzun cihaz tarafından rahatsız edilmemesini sağlıyor.

TechLife Hava Temizleyici’nin, üç aşamalı H12 HEPA filtreleri ile toz, polen, saç, hayvan tüyü ve diğer alerjenler dahil olmak üzere 0,3 mikron partiküllerin ve PM2,5 kirliliğinin %99,95’ini ortadan kaldırabildiği söyleniyor. Her biri hava kalitesi seviyesini gösteren dört farklı renge sahip gerçek zamanlı bir hava kalitesi göstergesi var. Cihaz ayrıca hava filtresini değiştirme zamanı geldiğinde Yanıp Sönen bir hatırlatıcıya sahip. Hava filtrelerinden bahsetmişken, filtre 2800 saate kadar dayanabiliyor. Fiyatı 107 dolar.

Realme TechLife El Tipi Elektrikli Süpürge

Bu cihaz, maksimum 9.5KPa emiş gücü için 10.500rpm‘ye sahip 140W’lık bir motorla donatılmış. Ayrıca, verimli kir toplama için fırçayı 2200 rpm’de döndüren yerleşik bir motora sahip otomatik dönen zemin fırçasına sahip. Dahili gelişmiş HEPA filtresi, mikroskobik toz ve alerjenleri yakalıyor. Filtre çevre dostu malzemelerden yapılmış ve yıkandıktan sonra tekrar kullanılabiliyor.

Cihaz, birkaç fırça ile birlikte gelir ve hafif ABS malzemeden yapılmış. Tasarım cihazın çok gürültülü olmamasını sağlıyor. Toz haznesi, doldurulduğunda boşaltmayı kolaylaştıracak şekilde çıkarılabiliyor.

Cihaz, yumuşak modda 40 dakikaya kadar ve güçlü modda 20 dakikaya kadar çalışma süresi vaat eden iyi bir 2200mAh pil ile donatılmış. Ayrıca pil seviyesini gerçek zamanlı olarak gösteren 5 LED ışığı var. Kullanımdan sonra cihaz duvara asılabiliyor. Fiyatı 107 dolar.

Realme TechLife Robot Elektrikli Süpürge

Realme TechLife Robot Elektrikli Süpürge, ölçüm ve çarpışmadan kaçınmaya yardımcı olan 38 adet yüksek hassasiyetli sensörle geliyor. LiDAR sistemi, evinizin etrafında akıllıca harita oluşturmasına ve gezinmesine olanak tanıyor. Ürün sayfasına göre cihaz üzerinde beş adede kadar harita, harita üzerinde bölümlendirme ve isimlendirme alanları saklayabiliyor ve ayrıca bu alanlar için istediğiniz temizlik türünü özelleştirebiliyorsunuz. Yani mutfak gibi alanlar için daha derin bir temizlik istiyorsanız, buna göre yapılandırabilirsiniz.

Elektrikli süpürge, en düşük 500Pa ve aynı zamanda 55dB’de en sessiz olan dört emiş gücü seviyesi ile 3000Pa’ya kadar bir emiş gücüne sahip. PM2.5 parçacıklarını yakalamak için iki yan fırça, bir yoğun döner fırça ve üç katman filtre sunuyor.

Robot süpürge sadece süpürmekle kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir su yönetim sistemine sahip bir paspas işlevi de vaat ediyor. Ancak, kutu içeriğine dahil olmadığı için kullanıcıların su tankını satın almaları gerekiyor. Su deposu 300mL iken toz kutusu 600mL’den oluşuyor. Fiyatı ise 335 dolar.

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