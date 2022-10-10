Red Magic 4K Oyun Monitörü, Şimdi Ön Siparişe Hazır

Birkaç ay önce, ZTE’den Nubia’nın Red Magic markası, Red Magic 4K Oyun Monitörü olarak adlandırılan ilk oyun monitörünü, diğer bazı aksesuarları ve amiral gemisi Red Magic 7S ve 7S Pro akıllı telefonlarıyla birlikte duyurdu.

Şimdi şirket, Red Magic 4K Gaming Monitor için resmi olarak ön sipariş almaya başladı. Monitörün ilk satış fiyatı 773 dolar yerine yaklaşık 703 dolar olarak belirlendi.

Red Magic 4K Oyun Monitörü, 2.304 lamba yuvası ve 1152 bağımsız bölümün yanı sıra %99 DC-P3 renk gamı, %99 Adobe RGB renk gamı ​​ve renk doğruluğu Delta ile 27 inç Mini-LED AUO 7.0 ikinci nesil panel ile birlikte geliyor.

1 ms tepki süresine sahip ve AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync‘i destekliyor. 4K Kablosuz Projeksiyon versiyonunun ayrıca kayıpsız görüntü kalitesi iletimini ve düşük gecikmeyi destekleyen ilk bağımsız milimetre dalga kablosuz projeksiyon ekranı olduğu iddia ediliyor.

Arayüze gelince, monitör, 90W ters güç kaynağını da destekleyen bir USB Type-C bağlantı noktasının yanı sıra bir HDMI 2.1 ile birlikte geliyor. Monitör standı, yükseklik ayarının yanı sıra dönüş ayarı desteği de var.