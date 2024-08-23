Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Redmi Akıllı Saati Watch 5 Active 18 Günlük Pil Ömrü ile Geliyor! Teknoloji Haberleri Redmi Akıllı Saati Watch 5 Active 18 Günlük Pil Ömrü ile Geliyor! Emine Emre 1 Görüntüleme

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin giyilebilir teknoloji cihazları da kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görüyor. Bu kapsamda marka, yeni akıllı saatini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kullanıcıya sunulan Watch 3 Active’in halef modeli kısa zaman içinde tanıtılacak ancak şimdiden bazı özellikleri ortaya çıktı. Redmi akıllı saati Watch 5 Active 18 günlük pil ömrü ile geliyor. İşte ayrıntılar…

Redmi Akıllı Saati Watch 5 Active 18 Günlük Pil Ömrü ile Geliyor!

Redmi giyilebilir teknoloji cihazları kapsamında yeni akıllı saati Watch 5 Active yakın zamanda piyasaya çıkacak. Cihaz selefine kıyasla daha büyük ekran, daha uzun pil süresi gibi yeniliklerle geliyor. Redmi paylaştığı görselde cihazın 27 Ağustos 2024 tarihinde kullanıcıya sunulacağını duyurdu.

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Redmi Watch 5 Active akıllı saati ortaya çıkan özelliklerine göre 2 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. 2023 yılında piyasaya çıkan Watch 3 Active modelinin ekran büyüklüğü 1,83 inç idi. Yani Watch 5 az da olsa selefinden daha büyük bir ekrana sahip olacak. Selef modeli LCD panel barındırıyordu ancak Watch 5 Active modelinin hangi ekran teknolojisi ile üretilmiş panele sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Redmi akıllı saatinin minimum iki farklı renk opsiyonu ile gelmesi beklenmekte. Batarya kısmına baktığımızda ise kesin olarak kapasitesi bilinmiyor ancak selef modelinden çok daha uzun pil ömrüne sahip olduğu söylenmekte. Watch 3 modeli 12 güne kadar tek şarj ile kullanılabilmekte idi; Watch 5 versiyonunun ise 18 güne kadar tek şarjla kullanılacağı söylenmekte.

Redmi Watch 3 Active modeli hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu idi. Tıpkı selef modeli gibi Watch 5 Active’de de bu cihazlarla uyumlu olması bekleniyor. Pek çok spor modu ve sağlık özelliğinin bulunacağı cihazın uygun fiyatıyla da ön plana çıkması beklenmekte.

Redmi Watch 5 Active Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Watch 5 Active akıllı saatin 27 Ağustos’ta tanıtılacağı bilinmekte. Söylenene göre söz konusu akıllı saatin tanıtılacağı etkinlikte Xiaomi, yeni OLED ekran TV serisini de lanse edecek. Xiaomi’nin yeni nesil teknoloji ile üretilmiş televizyon serisi de piyasada heyecanla bekleniyor. Hali hazırda Watch 5 Active ile ilgili ortaya çıkan detaylar bu kadar. Cihazın tanıtımı yapıldığında, merak edilen tüm özelliklerini sizlere buradan duyuruyor olacağız.