Redmi Book Pro 14/15 Ryzen 6000 Satışa Çıktı

Xiaomi, Redmi Book Pro 14 2022 ve Redmi Book Pro 15 2022; dizüstü bilgisayarlarını 2 işlemci markası seçeneğiyle piyasaya sürdü: Intel ve AMD. Mart ayının başlarında, Intel’in en yeni 12. Nesil Alder Lake işlemcileri tarafından desteklenen; Redmi Book Pro 14 ve 15, yalnızca 796 dolarla satışa çıktı.

Ve şimdi Haziran ayının başlangıcına yaklaşırken; AMD’nin en son Ryzen 6000 serisi teklifleriyle desteklenen; Redmi Book Pro 14 ve 15 çeşitleri nihayet satışta. Ve buradaki harika haber şu ki, temel Ryzen modeli 676 dolar.

Redmi Book Pro 14 ve 15 2022 Ryzen Edition’ın her modeli için CPU+GPU çeşitleri ve ilgili lansman fiyatları şu şekilde:

Redmi Book Pro 14 2022

Ryzen 5 6600H + RDNA2 Integrated Graphics – 676 dolar

Ryzen 7 6800H + RDNA2 Integrated Graphics – 766 dolar

Redmi Book Pro 15 2022

Ryzen 5 6600H + RDNA2 Integrated Graphics – 706 dolar

Redmi Book Pro Ryzen 7 6800H + RDNA2 Integrated Graphics – 796 dolar

Ryzen 5 6600H + NVIDIA RTX 2050 4GB DDR6 VRAM GPU – 886 dolar

Ryzen 7 6800H + NVIDIA RTX 2050 4GB DDR6 VRAM GPU – 976 dolar