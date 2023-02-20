Redmi Book Pro 15 Enhanced Version Satışa Çıktı!

Xiaomi, 2022 Redmi Book Pro 15 dizüstü bilgisayarının geliştirilmiş bir sürümünü piyasaya sürdü. Yeni dizüstü bilgisayar, geliştirilmiş bir Intel Core i5-12500H işlemci ile birlikte geliyor. Yeni dizüstü bilgisayar 21 Şubat 2023’te sergilenecek.

Redmi Book Pro 15 Enhanced Version, 16 GB LPDDR5 5200 bellek ve 512 GB PCIe 4.0 sürücü ve 12 çekirdekli 16 iş parçacıklı işlemci (i5-12500H) ile geliyor. 90 Hz yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahip 15 inç 3,2K ekran vaat ediyor.

Dizüstü bilgisayarın maksimum parlaklığı 400 nit ve delta E değeri 1,5’ten az. Düşük mavi ışık uyumluluğu için TUV Rheinland sertifikalı olmasının yanı sıra akıllı ışığa duyarlı ve DC karartmayı da destekliyor.

En yeni Redmi Pro Book 15, CNC teknolojisini kullanıyor ve 1,8 kilogram ağırlığında. 14,99 mm kalınlığında ve dahili 72Wh bataryaya sahip. Pil, dizüstü bilgisayar için 12,5 saate kadar enerji sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, Windows 11 ve Microsoft Office desteği taşıyor. Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip ve bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB-C/A ve HDMI 2.0 bulunuyor. Yüksek hızlı kart okuyucu ve Wi-Fi 6 bağlantısı da vaat ediyor. Cihazın fiyatı 700 dolar olarak belirlendi.